Le misi nel curriculum. Che risate con Umberto Veronesi

Pier Francesco Ferrucci, noto per la burla delle “false teste di Modì” nel 1984, non ha mai minimizzato il suo passato. Oggi oncoimmunologo e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Grazia Focacci, utilizza la sua esperienza per sensibilizzare sulla ricerca oncologica. Il 1 aprile, in occasione di un evento presso lo Sporting Club di Monza, si discuterà di temi come la prevenzione e il supporto ai pazienti oncologici, intrecciando la storia delle teste con cause più nobili.

Trent’anni fa, Ferrucci e i suoi amici crearono una serie di sculture che imitarono quelle di Modigliani, scatenando un fenomeno mediatico inaspettato. Pensavano di terminare il loro gioco in breve tempo, ma finirono per essere al centro dell’attenzione, raggiungendo un vasto pubblico in televisione. Questa situazione condizionò la sua vita per anni, influenzando anche la sua carriera accademica.

Il passato di Ferrucci è rimasto una parte integrale della sua vita professionale e, talvolta, diventa un argomento di conversazione con i suoi pazienti. Nonostante le sfide legate alla sua fama, ha sempre mantenuto un approccio positivo, sottolineando l’importanza dell’autenticità. Oggi, è impegnato in una rivoluzione nella ricerca contro il cancro, promuovendo l’accesso a terapie innovative.

La serata del 1 aprile sarà dedicata alla raccolta fondi per la ricerca oncologica, realizzata grazie alla collaborazione tra diverse realtà, fra cui la Fondazione Grazia Focacci. L’evento dimostra la capacità del territorio di unire forze per una causa importante, sottolineando l’importanza della ricerca nel distinguere tra speranza e incertezze terapeutiche. Ferrucci sarà accompagnato sul palco da Michele Ghelarducci e dal comico Antonello Taurino.