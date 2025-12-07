Le migliori soundbar Dolby Atmos

Il Dolby Atmos non è solo un sistema di audio con più canali, ma rappresenta un cambiamento nel modo in cui pensiamo e ascoltiamo l’audio. A differenza dei sistemi 5.1 o 7.1, dove il suono è legato a canali fissi, l’Atmos lavora “a oggetti”, trattando ogni suono come un elemento indipendente che può essere posizionato nello spazio. Ciò crea un campo sonoro tridimensionale dove gli eventi accadono attorno e sopra l’ascoltatore.

Per coloro che non vogliono o non possono installare diffusori sul soffitto o eseguire lavori di cablaggio nel salotto, le soundbar Atmos e i sistemi wireless offrono una soluzione versatile e meno invasiva. Le soundbar possono ricostruire un effetto 3D utilizzando più altoparlanti orientati in direzioni diverse. Alcuni altoparlanti sono rivolti direttamente verso l’ascoltatore, mentre altri sono posizionati di lato per ampliare la scena sonora, e alcuni sparano verso l’alto per creare l’effetto di altezza.

I subwoofer esterni sono spesso necessari perché le basse frequenze richiedono un volume fisico d’aria smossa, che non è possibile ottenere con una soundbar sottile. Molti modelli di soundbar includono un subwoofer wireless separato per gestire i bassi profondi. La scelta tra soundbar con o senza subwoofer dipende dalle esigenze individuali in termini di qualità del suono e dall’ambiente in cui verrà utilizzato.

Gli speaker posteriori sono utili per creare un effetto surround più realistico, poiché il cervello può essere ingannato solo fino a un certo punto da una sola barra frontale. Aggiungendo due speaker posteriori, i suoni “dietro” sono realmente dietro, e se questi speaker hanno anche altoparlanti orientati verso l’alto, si ottiene un doppio vantaggio: il suono circonda l’ascoltatore in orizzontale e lo avvolge in verticale.

Le sigle come 2.1, 5.1.2 o 7.2.4 indicano il numero di canali in un sistema surround. Il primo numero rappresenta i canali principali orizzontali, il secondo numero rappresenta il subwoofer (per le basse frequenze), e il terzo numero rappresenta i canali di altezza per il Dolby Atmos o il DTS:X.

Sono disponibili diverse soundbar e sistemi con soundbar consigliati, che variano in base alle esigenze e al budget. Alcune opzioni includono la Bose Smart Ultra Soundbar, la Bose Smart Soundbar, la Sonos Beam (Gen 2), la Sony HT-S2000, la Samsung HW-S60D/ZF, la TCL S55HE e la JBL Cinema SB510. Ognuna di queste opzioni ha i suoi punti di forza e debolezza, quindi è importante scegliere in base alle proprie esigenze specifiche.

Infine, ci sono sistemi con soundbar e speaker posteriori che offrono una soluzione completa per l’audio surround. Questi sistemi possono variare da configurazioni economiche a opzioni più avanzate e costose, come il Samsung HW-Q990F, l’Hisense AX5125H, il TCL Q85H e il sistema Sonos Atmos modulare composto da Arc Ultra, Sub Mini e due Era 100. Ognuno di questi sistemi ha le sue caratteristiche uniche e punti di forza, quindi la scelta dipenderà dalle esigenze individuali in termini di qualità del suono, facilità di installazione ebudget disponibile.