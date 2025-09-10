Le migliori serie TV thriller psicologiche del momento in Italia

Negli ultimi anni, le serie TV thriller psicologiche hanno catturato l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e personaggi complessi. Ecco una selezione delle 10 serie più sorprendenti da guardare.

1. Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, un detective che indaga sull’omicidio di una giovane madre. La serie combina thriller e introspezione psicologica, esplorando i lutti e le tensioni familiari di Mare e dei suoi concittadini.

2. Landscapers – Un crimine quasi perfetto

Olivia Colman e David Thewlis sono una coppia che nasconde un omicidio scioccante. Basata su eventi reali, la serie esamina come la psicologia possa portare a gesti estremi, mantenendo una tensione costante attraverso una narrazione non lineare.

3. The Patient

Alan Strauss, interpretato da Steve Carell, è un terapeuta rapito da un paziente serial killer. Intrappolato in uno scantinato, deve cercare di dissuaderlo dall’omicidio, dando vita a un duello mentale intenso.

4. Sharp Objects

Basata su un romanzo, la trama segue Camille Preaker, una giornalista che torna nella sua città natale per indagare su due omicidi. Confronta traumi passati e dinamiche familiari complesse.

5. Scissione

In questa inquietante serie, i dipendenti di Lumon Industries vivono una doppia vita, lavorativa e privata, senza ricordare nulla dell’altro. I segreti dell’azienda portano a una ribellione psicologica.

6. Behind Her Eyes

Louise, una madre single, si ritrova coinvolta in una rete di manipolazioni tra lei, il suo capo e la moglie di lui, con un finale sorprendente.

7. Nine Perfect Strangers

Nove ospiti in un resort cercano guarigione, ma i metodi utilizzati sono tutt’altro che convenzionali, rivelando traumi e lati oscuri dei personaggi.

8. The Crowded Room

Danny Sullivan viene arrestato dopo una sparatoria. Attraverso le sedute con la psicologa, si esplorano i traumi del suo passato e i problemi di identità.

9. In nome del cielo (Under the Banner of Heaven)

Un detective indaga su un omicidio all’interno di una comunità mormone, confrontandosi con convinzioni religiose estreme.

10. In difesa di Jacob (Defending Jacob)

Andy Barber, procuratore, si trova a difendere il figlio accusato di omicidio, affrontando dilemmi morali e familiari.