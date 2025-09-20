Le migliori serie TV su Netflix da non perdere in Italia

La vastità del catalogo Netflix può spesso risultare opprimente, rendendo difficile scegliere cosa guardare. Per aiutare, ecco un elenco delle dieci migliori serie TV imperdibili disponibili sulla piattaforma, senza un ordine specifico.
Dark è un thriller tedesco che esplora il complesso tema dei viaggi nel tempo attraverso la scomparsa di un bambino, svelando misteri e segreti di quattro famiglie nella cittadina di Winden.
House of Cards porta gli spettatori negli intrighi politici di Washington D.C., seguendo Frank Underwood mentre cerca di scalare il potere, sostenuto dalla moglie Claire.
Mindhunter si concentra sull’analisi psicologica dei serial killer, raccontando il lavoro di due agenti dell’FBI che sviluppano la tecnica della profilazione.
Adolescence presenta la storia di Katie Leonard, uccisa, e Jamie Miller, accusato dell’omicidio, attraverso una narrazione inusuale e profonda.
Mad Men narra gli alti e bassi della vita pubblicitaria di Don Draper, ambientata negli anni ’60, mentre la serie affronta eventi storici cruciali.
Brooklyn Nine-Nine, una commedia poliziesca, tratta con umorismo temi importanti come l’identità di genere e la famiglia.
The Office, un mockumentary, offre uno sguardo esilarante sulla vita in un ufficio, con il personaggio di Michael Scott che guida la narrazione.
After Life segue Tony, un uomo in lutto, mentre affronta la vita in una comunità che lo aiuta a trovare un nuovo scopo.
The 8 Show esplora la crudeltà umana attraverso un reality show in cui concorrenti intrappolati devono sfidarsi moralmente.
Infine, A Man on the Inside racconta la storia di un pensionato che diventa una spia per indagare su furti in una casa di riposo.
Queste serie, tutte di alta qualità, offrono una varietà di generi e temi, perfette per le vostre serate di visione.