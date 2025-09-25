19.4 C
Le migliori serie TV italiane da non perdere questo autunno

Con l’arrivo dell’autunno, le serie TV diventano il rifugio perfetto per le serate in casa. Le principali piattaforme come Rai, Sky, Netflix, Disney+, Prime Video e MUBI propongono una ricca selezione di novità e ritorni attesi.

La Rai si distingue con diverse nuove produzioni. Tra queste, “Màkari 4” torna con Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, il 19 ottobre, per un mix di mistero e umorismo ambientato in Sicilia. Inoltre, “Noi del rione Sanità”, una miniserie diretta da Luca Miniero, sarà disponibile dal 23 ottobre e racconterà le sfide sociali del rione Sanità di Napoli, con Carmine Recano nel ruolo di Don Giuseppe Santoro.

Su Netflix, diverse nuove serie catturano l’attenzione. “RIV4LI” esordisce il 1 ottobre, esplorando problematiche giovanili contemporanee. “Monster: La storia di Ed Gein” debutterà il 3 ottobre, indagando la vita del celebre criminale, e “The Diplomat” ritorna il 16 ottobre con intriganti trame politiche. “Il Mostro”, che approfondisce la storia del serial killer di Firenze, arriverà il 22 ottobre.

Sky presenta “Petra 3” con Paola Cortellesi, il 8 ottobre, mentre “IT – Welcome to Derry” rilascia il 27 ottobre, esplorando le origini di Pennywise.

Infine, Prime Video lancia “Roast in Peace”, un programma comico dove celebri stand-up comedian italiani si sfidano senza filtri. MUBI offre una selezione di horror d’autore in vista di Halloween, presentando titoli cult restaurati e film rari.

