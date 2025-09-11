Le migliori serie Amazon Prime Video da non perdere in Italia

Esistono numerosi servizi di streaming che offrono contenuti esclusivi, attirando così un vasto pubblico. Tra questi, Amazon Prime Video si distingue per una selezione di show che ha contribuito a far crescere la sua popolarità. Ecco cinque serie da non perdere se siete abbonati.

“Fallout” è ispirato all’omonimo videogioco e si è rivelato un grande successo. La serie, attesa con ansia, racconterà le avventure di tre protagonisti: Lucy MacLean, Maximus e Cooper Howard, immersi nel mondo post-apocalittico creato da Bethesda. La seconda stagione è prevista a breve.

“The Boys” affronta in modo innovativo il tema dei supereroi, offrendo una visione realistica e critica. La serie, originale di Amazon Prime Video, si avvia verso la sua quinta e ultima stagione, promettendo momenti spettacolari e approfondimenti sui personaggi principali come Patriota e Butcher.

“Gli anelli del potere” si ispira ai racconti di Tolkien, portando sullo schermo storie ambientate nella Terra di Mezzo. Nonostante le critiche ricevute dai fan, Amazon ha osato esplorare nuove trame, contribuendo a reinventare parte della storia originale.

“Secret Level” è una serie antologica che celebra il mondo dei videogiochi. Ognuno dei suoi episodi, simile a “Love, Death + Robots”, rende omaggio a celebri franchise come “The Outer Worlds” e “Warhammer 40.000”, cercando di catturare l’essenza videoludica.

Infine, “Invincible” è una serie animata ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Racconta le avventure di Mark Grayson, un adolescente con poteri speciali. La serie, acclamata dal pubblico, è disponibile in tre stagioni più un episodio speciale.