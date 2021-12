La classifica Billboard delle canzoni natalizie: la top ten dei singoli dedicati al Natale, con qualche sorpresa anche nelle zone più alte.

Il Natale sta arrivando e nelle principali classifiche mondiali stanno rientrando piano piano le canzoni natalizie, le hit che ogni anno ci accompagnano in questo periodo. Brani che amiamo cantare nei giorni di festa, ma che hanno anche una loro dignità musicale, spesso e volentieri. Ma quali sono le canzoni natalizie migliori in assoluto? Ovviamente la risposta è soggettiva. Ognuno potrà stilare la propria classifica personale, come fatto anche da Billboard, la principale rivista musicale al mondo. Ecco la top ten, in cui non manca qualche sorpresa.

Albero di Natale

Classifica Billboard delle canzoni natalizie: Mariah Carey è prima

Si conferma regina indiscussa del Natale Mariah Carey. Billboard le concede lo scettro, senza aver paura di sembrare troppo banale. La cantante è al primo posto con il brano All I Want for Christmas is You, dal 1994 la canzone natalizia più amata al mondo grazie al suo andamento veloce e allegro e al suo testo tanto semplice quanto efficace. Di seguito il video originale della hit più amata:

Alle sue spalle si piazza un altro grande classico natalizio molto allegro, Rockin’ Around the Christmas Tree, interpretato da Brenda Lee e diventato famoso anche per il suo inserimento nella colonna sonora di Mamma, ho perso l’aereo. Di seguito l’audio ufficiale:

Medaglia di bronzo invece per Jingle Bell Rock, il classico natalizio di Bobby Helms, forse il più famoso tra quelli in salsa rock and roll. Un pezzo del 1957 coverizzato da tantissimi artisti nel corso dei decenni da tantissimi artisti, tra cui la stessa Brenda Lee, Neil Diamond, Billy Idol e tanti altri ancora.

La classifica Billboard delle canzoni natalizie

Presenti in top 10 altri classici molto popolari, comoe Last Christmas degli Wham! o Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow di Dean Martin. Ma non mancano anche brani spesso poco citati come It’s the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams. Al quarto posto troviamo però The Christmas Song del crooner per eccellenza, Nat King Cole, seguito dall’allegra Holly Jolly Christmas e da Feliz Navidad di José Feliciano. A completare la top 10 anche Bing Crosby con White Christmas. Chi è il grande assente? L’altro grande re del Natale, Michael Bublé.

Di seguito il post con la top 10: