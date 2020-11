Se bazzichi TikTok ti sarai sicuramente imbattuto nel fenomeno della Chica Mala, ovvero il nomignolo che viene dato a quelle ragazzine (in media dai 10 ai 14 anni) che si atteggiano da adulte e fanno un po’ le bullette di periferia.

E se per imitarle fisicamente basta un po’ di rossetto sbavato e delle mollette per il bucato sulle dita (per ricordare le unghie lunghe e volgari), per interpretarne l’essenza servono delle frasi proprio da Chica Mala.

Le migliori frasi da Chica Mala

Eri come l’oro adesso sei come loro

Mi hanno buttata tra i leoni e ne sono uscita capobranco

Nata principessa cresciuta guerriera un angelo bianco dall’anima nera

Non ridere perché sono caduta, scappa perché mi sto rialzando

Tieniti stretta la corona mentre io indosso l’armatura

Io sono come il vetro: se cado mi spezzo, ma se mi calpesti ti faccio male

Meglio sola che cornuta

Il fumo uccide ma l’amore di più

Io successo, tu sul cesso

Ho scelto il male perché il bene era banale

I’m Prada, you’re nada

Tutti a copiarmi ma fanno solo danni

Quando il diamante brilla l’invidia strilla

Bevo per dimenticare e fumo per ricominciare

Su TikTok per prendere in giro queste Chiche Male (dimenticatevi il plurale spagnolo, è tutto italianizzato), esiste anche una canzoncina ideata da Claudia Ciccateri dal titolo Diabla.

Amo tutto ciò.

Chica Mala / Diabla | Testo

I’m Prada, your nada

Vengo dalla strada

I’m rich bitch

Fendi, Gucci e Prada

Io soy una diabla

E una Chica mala

Sono il re della Savana, yah, yah, yah

Tu sei uno scemo

Ho fatto un ordine su Shein

Non puoi avere la mia fama

Non puoi avere i miei followers

Ho un cu*o che parla

E tu non hai lo stesso

Anche se dalle chiappe, yah

Mi esce lo sterco

Skrrr, scuteroni brum

Più solare del sole

Più lunatica della luna

Principessa togli la corona e metti l’armatura

Che la vita è dura

Skrrr, chica mala

Io Gucci, tu ciucci

Tu non vali nada

Io successo

Tu sul cesso

Si, sono una diabla

Forse non hai capito

Sono una diabla

Io ti rovino

Sono ubriaca di shot

Cinque fiasche di vino

Sono stata buttata fra i lupi

Ne sono uscita come capobranco

Se mi spezzi il cuore ora io non piango

Bim bad bum, bada bem

Hai scelto il male

Il bene era banale

Yo soy una chica mala criminale