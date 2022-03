Con il gran parlare che si fa del metaverso si tende a credere che la realtà virtuale entrerà nelle nostre vite per regalarci corpi paralleli, ma sin da subito la VR può essere utilizzata per prenderci cura del nostro fisico nel mondo reale. Abbiamo provato diverse esperienze legate al fitness e al benessere e compatibili con i visori Quest e Quest 2 di Oculus, la società controllata da Meta. La particolarità di questi visori è che non hanno bisogno di essere collegati a un computer o a una console per funzionare: l’hardware è tutto nel casco, che fornisce audio e video senza fili e può essere ricaricato come un cellulare. Le interazioni con il mondo virtuale avvengono con i controller, anche questi wireless, e in alcuni casi possono essere usate anche solo le mani. Questa semplicità d’uso permette di usare Quest anche per allenarsi, e non a caso sullo store ufficiale ci sono diverse soluzioni in tal senso. Vediamo quali sono le migliori.

Beat Saber (29.99 euro)

Beat Saber è il gioco di ritmo in realtà virtuale più popolare degli ultimi anni, e ancora oggi la scelta migliore per sudare giocando. Si tratta di colpire delle forme luminose a tempo di musica con delle spade laser, e il concetto è tanto semplice quanto divertente. Una sessione di Beat Saber vi lascerà senza fiato e allenerà sia le braccia che le gambe, visto che ci si muove sul posto ma bisogna essere molto svelti a colpire i bersagli. L’espandibilità del titolo è notevole, visto che nel pacchetto base sono incluse 19 canzoni ma esistono moltissimi pacchetti di brani extra che possono essere scaricati a pagamento. Includono tutti gli stili, dall’elettronica al pop di artisti famosi come Lady Gaga e Imagine Dragons.

OnShape (19.99 euro)

Un altro gioco basato sulla musica, ma con un concept del tutto differente: ci verranno incontro del muri con delle sagome che dovremo riprodurre per passarci attraverso, ma dovremo anche spostare i muri con le braccia e il movimento di tutto il corpo. Con quattro livelli di difficoltà e 32 mappe, OnShape ha anche una modalità pensata esclusivamente per il workout. È inoltre possibile sfidare gli amici online. Se le canzoni incluse non dovessero essere sufficienti, anche qui è possibile acquistare dei pacchetti aggiuntivi, al momento ce ne sono due disponibili e uno dei due è dedicato alla musica elettronica, perfetto per sudare a dovere.

Holofit (gratis con acquisti in app)

L’idea dietro a Holofit è quella di vogare, correre o pedalare in 14 mondi immersivi, da Parigi all’Antartide passando per i Tropici, Saturno e il mondo sommerso. Holofit è dotato di più di 100 opzioni per il workout e viene aggiornato regolarmente, oltre a poter essere usato con cyclette, ellittiche e tapis roulant. La scheda del gioco dichiara che possono essere bruciate fino a 400 calorie in una singola sessione, ed effettivamente tra le app di fitness su Quest ci è sembrata la più completa. È gratis da scaricare, e include sette giorni di uso gratuito. In seguito, sarà necessario pagare un abbonamento annuale (114,85 euro).

The Climb 2 (19.99 euro)

L’adrenalinico gioco sviluppato da Crytek è un’esperienza mozzafiato: dovremo scalare montagne, vulcani, rovine ma anche grattacieli con la forza delle nostre braccia virtuali ma anche di quelle reali. Con l’aiuto dei controller Oculus Touch dovremo scattare in alto con la prontezza necessaria a non cadere, visto che negli scenari è possibile scegliere diverse vie e le scale o il terreno sotto le nostre mani possono cedere. Visivamente, The Climb 2 è una delle esperienze migliori che si possano fare su qualsiasi sistema per la realtà virtuale: gli scenari sono realizzati benissimo, e il senso di tridimensionalità è eccezionale. L’immersione in un gioco del genere è totale, ed è sicuramente sconsigliato se si soffre di vertigini.

FitXR (gratis, con acquisti in app)

Un nuovo allenamento al giorno per questa app che permette allenamenti HIIT, dance e di boxe. Ha centinaia di sessioni prevaricate dedicate a tutti i livelli di esperienza, ed è basato sulla meccanica dei movimenti a tempo coinvolgendo tutto il corpo. FitXR si avvale della collaborazione di trainer professionisti, che progettano gli allenamenti aggiungendone uno ogni 24 ore. La app è gratis da scaricare, e dopo una settimana di prova si paga 9.99 euro al mese per l’abbonamento.

Carve Snowboarding (19.99 euro)

Può sembrare un gioco di snowboard come tanti altri, se non fosse che è completamente in realtà virtuale e che i programmatori sono gli stessi di 1080° Snowboarding, un classico del genere per Nintendo 64. Si inizia dallo chalet ma si scende presto in pista, dove potremo dilettarci nei trick migliori per accumulare punteggio e sconfiggere gli avversari. Gli amanti di sport invernali ameranno l’immersività del gioco, che permette di sbloccare nuovi accessori come guanti e tavole man mano che si va avanti, così come nuove canzoni da aggiungere alla propria playlist per le gare.

Tripp (gratis con acquisti in app)

Tripp è una app pensata per la mindfulness e la meditazione, realizzata con l’intento di fornire scenari fantastici e rilassanti nei quali dedicarsi al respiro e alla mente. Ci sono più di 75 lezioni, e ogni giorno vengono aggiunti nuovi esercizi per la concentrazione e la calma. È possibile anche interagire con gli universi virtuali, sbloccare medaglie e personalizzare nel dettaglio la propria immersione nel VR. Scaricando la app si può provare una lezione gratuita, poi è necessario pagare un abbonamento mensile di 4.99 dollari. Pagando subito 34.99 dollari, si ha l’accesso illimitato per sempre.