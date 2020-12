Le migliori canzoni del 2020: i brani italiani e stranieri più rappresentativi tra quelli pubblicati negli ultimi dodici mesi.

Il 2020 è stato uno degli anni più difficili della storia a causa della pandemia da Covid che ha bloccato il mondo intero. Tuttavia, è stato anche un anno di buona musica, di scoperte intriganti e di conferme eccezionali, oltre che di graditi ritorni. Tra le migliori canzoni del 2020 italiane e straniere ce ne sono alcune che hanno conquistato le radio, le playlist o le televisioni, altre che non hanno avuto la giusta considerazione. Scopriamo alcuni dei brani più belli tra quelli pubblicati negli ultimi dodici mesi.

Bruce Springsteen

Le migliori canzoni del 2020 straniere

Tra i grandi protagonisti del 2020 c’è senza ombra di dubbio il Boss, Bruce Springsteen, che è tornato a pubblicare nuova musica insieme alla sua storica E Street Band. Quel che è venuto fuori è Western Stars, un grandissimo album, uno dei migliori di questo anno, almeno nella scena rock mainstream. Al suo interno è presente Ghosts, un brano dedicato ai fantasmi di amici e parenti che sono sempre con noi, ce li portiamo dietro e diventano un bagaglio importante nella nostra vita. Uno dei pezzi più intensi ed emozionanti scritti dal Boss nella sua intera carriera. Ecco il lyric video:

Tra gli album migliori di questo 2020 in ambito rock c’è anche quello dell’eterno ritorno dei Deep Purple, più in forma che mai nonostante il passare del tempo. Il terzo e ultimo singolo estratto da Whoosh!, un pezzo evanescente e leggiadro, tra i più raffinati degli ultimi anni. Ecco il video ufficiale:

E in questa breve rassegna di capolavori non poteva mancare il brano che ha segnato il ritorno di Bob Dylan con un pezzo inedito, il più lungo della sua carriera, quella straordinaria Murder Most Foul dedicata all’omicidio di JFK. Quasi 17 minuti di poesia, storia e musica straordinaria, antipasto eccellente dell’album Rough and Rowdy Ways. Di seguito l’audio ufficiale:

Menzione d’onore tra i grandi brani della musica internazionale in questo 2020 per queste canzoni:

Dance of the Clairvoyants dei Pearl Jam

Under the Graveyard di Ozzy Osbourne

Through the Mists of Time degli AC/DC

Blood in Water dei Bon Jovi

One More Hour dei Tame Impala

Darkness di Eminem

Di seguito le canzoni del 2020 per Spotify:

Canzoni più significative del 2020 italiane

Tra i brani che hanno impreziosito il 2020 della musica italiana non può mancare uno dei pezzi presenti nella tracklist della perla Cinema Samuele, il nuovo album di Samuele Bersani, tornato sulle scene a distanza di sette anni. Tra le tanti grandi canzoni che compongono il disco, la più emozionante e struggente è con pochi dubbi Il tuo ricordo, una canzone che racconta il nostro rapporto con il ricordo del passato. Di seguito l’audio ufficiale:

Sono ovviamente moltissime le canzoni che ci hanno emozionato in quetsti mesi. Tra le tante pubblicate negli ultimi mesi, brani di vario genere che hanno lasciato un segno nelle nostre vite, ne ricordiamo un due in particolare:

Fai rumore di Diodato

Il fattaccio del vicolo del Moro di Anastasio

Questa la scelta delle canzoni simbolo del 2020 in Italia per Spotify: