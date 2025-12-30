Le migliori destinazioni di viaggio

Il 2025 sarà un anno che i viaggiatori non dimenticheranno facilmente, grazie alle esperienze autentiche e alle emozioni vissute durante le vacanze. Connumerose opzioni disponibili, la classifica Travelers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor aiuta a scegliere, grazie a milioni di recensioni lasciate da chi ha realmente visitato quei posti nell’arco di un anno intero.

Il risultato è una mappa dei desideri che parla chiaro: città che pulsano di vita, isole che sembrano uscite da uno screensaver, capitali dove la cultura si respira a ogni angolo e destinazioni immerse nella natura per chi cerca aria pulita, adrenalina o semplicemente un po’ di pace. L’Italia brilla con due presenze di peso: la Sicilia si piazza quarta, grazie a un mix irresistibile di cucina territoriale, paesaggi mediterranei e patrimonio storico, mentre Roma è sesta in classifica, grazie alla sua capacità di conquistare come sanno fare solo i grandi classici.

In cima alla classifica si posiziona Londra, seguita da Bali, Dubai, la Sicilia e Parigi. Il messaggio è chiaro: vincono le destinazioni capaci di offrire identità, emozioni e storie autentiche. Altre destinazioni popolari includono Hanoi, Marrakech, Creta, Bangkok, Hoi An, Barcellona, Cusco, Siem Reap e Lisbona.

Tra le isole, Phuket e Maiorca parlano di mare e outdoor, mentre le Maldive restano sinonimo di vacanze da sogno. Le grandi città globali non mancano, con Istanbul, New York e Edimburgo. La classifica completa delle prime 25 destinazioni più popolari include anche Kathmandu, Nuova Delhi, Cancun e Mauritius.