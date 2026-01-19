Le migliori destinazioni del mondo

Bali, Londra e Dubai sono le destinazioni più popolari per gli utenti di TripAvdisor. La classifica Best of the Best Travelers’ Choice Awards premia le mete che hanno ottenuto il maggior numero di recensioni positive sulla piattaforma di viaggi nell’ultimo anno.

La Top Ten di questa classifica vede anche Roma al sesto posto, confermando il suo fascino e la capacità di attirare turisti da tutto il mondo.