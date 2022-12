le migliori, da Kurtis Blow a Kanye West

Canzoni di Natale rap: i migliori brani dedicati alle feste, da Kurtis Blow a Kanye West.

Le canzoni di Natale tradizionali non fanno per te? Vorresti vivere un Natale in rima? Non disperarti. Anche il mondo della grande musica hip hop ha dedicato diverse canzoni importanti alla festa più attesa dell’anno. Rispetto ai brani pop, quelli rap dedicati al Natale sono meno mielosi, forse anche meno banali. Raccontano infatti degli spaccati di vita, come spesso accade nella musica hip hop. E non sempre si tratta di storie belle e felici. Capita che l’epilogo sia amaro, ma i finali lieti non mancano. Riscopriamo insieme alcune delle più amate in assoluto.

Kanye West

Migliori canzoni di Natale rap

Uno dei pionieri della musica hip hop a stelle e strisce è stato Kurtis Blow. E la sua canzone natalizia, pubblicata negli anni Ottanta, è diventata subito un simbolo della musica dedicata alle feste. Si tratta di Christmas Rappin’, brano che risale al 1979, anno del suo primo storico album, quando in pochi avrebbero potuto immaginare che il rap sarebbe diventato un fenomeno di livello globale:

Altro brano natalizio che non può mancare nella playlist di ogni amante della musica rap è il classico Grinch 2000, canzone del mitico Busta Rhymes presente nella colonna sonora dell’omonimo film cult con protagonista un istrionico Jim Carrey. Di seguito l’audio ufficiale:

Se ami poi Santa Claus Is Coming to Town, tra i brani natalizi più apprezzati in salsa pop e rock, non potrai non apprezzare Santa Claus Goes Straight to the Ghetto di Snoop Dogg. Perché nel suo giro del mondo il buon vecchio Babbo Natale non può mica evitare di consegnare doni ai bambini cresciuti negli ambienti più difficili, no? Di seguito il video ufficiale:

Più recente è invece la hit natalizia di Chance the Rapper insieme a Jeremih, Merry Christmas Lil’ Mama, un brano dedicato non tanto alle feste, quanto a una donna molto importante. Di seguito l’audio ufficiale:

E chiudiamo con un grande pezzo corale del maestro Kanye West insieme a tanti colleghi straordinario come Teyana Taylor, Pusha T, Big Sean e tanti altri ancora. Il brano natalizio definitivo per quanto riguarda gli amanti della musica hip hop. La canzone è Christmas in Harlem, ovviamente: