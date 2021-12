Da Frosty the Snowman a Those Soulful Jingle Bells, le migliori canzoni jazz di Natale da ascoltare in famiglia.

Ci sono tante canzoni jazz di Natale, ma anche swing e blues che possono aggiungere un tocco di classe e groove alle nostre festività. Perfette da riprodurre mentre si decora l’albero, quando ci si incontra con gli amici o per un’occasione un po’ più formale come un drink di Natale, questi brani che vi proponiamo sono adatti ad ogni momento, in quanto vi daranno tranquillità e vi renderanno festosi, indipendentemente da quanto sia frenetico il periodo natalizio.

Ella Fitzgerald – Frosty the Snowman

L’album Ella Wishes You A Swinging Christmas di Ella Fitzgerald fu pubblicato nel 1960 e conteneva 12 canzoni classiche di Natale. Frosty The Snowman è la quinta canzone del secondo lato dell’album ed è una delle più amate. Originariamente scritta da Walter Rollins e Steve Nelson nel 1950, la canzone ebbe centinaia di cover registrate e pubblicate al tempo da gruppi jazz, cantanti solisti, artisti Motown: la lista è infinita! Il video:

Frank Sinatra – Have Yourself a Merry Little Christmas

Una delle canzoni natalizie preferite di tutti i tempi, Have Yourself A Merry Little Christmas è il tipo di canzone che ti scalda il cuore quando la ascolti per la prima volta. Frank Sinatra pubblicò la sua versione con un testo adattato nel 1948, con la registrazione originale di Judy Garland nel 1944. Originariamente creata per il musical Meet Me In St. Louis, questa canzone rappresenta, ancora oggi, un fiocco natalizio senza il quale non potremmo immaginare le festività natalizie. Il video:

Etta James – Merry Christmas Baby

Etta James pubblicò Merry Christmas Baby nel suo album natalizio 12 Songs of Christmas nel 1998. Questo album blues jazz vede l’artista cantare alcune delle canzoni natalizie più popolari con l’accompagnamento morbido di tasti, trombone e sassofono. La canzone stessa risale al 1947, quando fu registrata – per la prima volta – dai Three Blazers di Johnny Moore. Da allora, è stato coverizzata da chiunque nel mondo della musica, da Otis Redding, Elvis Presley e Chuck Berry a John Legend, Christina Aguilera e gli Hanson. Il video:

The Christmas Song – Nat King Cole

Come è stato detto, nel corso del tempo, The Christmas Song fu scritta in piena estate da Bob Wells e Mel Tormé i quali cercavano di pensare a modi efficaci per evitare il caldo torrido. I cantautori hanno teorizzato che visualizzando il freddo gelido dell’inverno, avrebbero potuto ingannare l’afa che sperimentavano in quell’istante. Dopo 40 minuti di ispirazione, è nata una delle più apprezzate canzoni di Natale in assoluto. Il video:

Mark Whitfield – Those Soulful Jingle Bells

Mark Whitfield è un famoso chitarrista jazz americano di New York. È stato il leader della band della Warner Bros Records e l’etichetta discografica Verve, lavorando con molti leggendari artisti jazz. Questa versione piena di sentimento di Jingle Bells è un’ottima alternativa alle versioni più tradizionali (e talvolta leggermente infantili) della canzone. Il video: