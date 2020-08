Ripercorriamo insieme la carriera di Simon and Garfunkel: le canzoni migliori dello storico duo di The Sound Of Silence.

Simon and Garfunkel sono stati una delle coppie più famose della musica non solo americana, ma mondiale. La band era composta da Paul Simon e Art Garfunkel, direttamente dal new Jersey e da New York, e che negli anni Sessanta si incontrano per poi dare vita alla loro collaborazione artistica, che li renderà celebri in tutto il mondo.

Alcuni dei loro brani sono divenuti dei veri e propri capolavori senza tempo, canzoni che ancora oggi sono cantate, suonate o semplicemente ascoltate in tutto il mondo. Ripercorriamo insieme il loro sodalizio artistico e riascoltiamo alcuni dei loro più grandi successi.

Le migliori canzoni di Simon and Garfunkel

Si può forse parlare delle migliori canzoni di questo gruppo? I due artisti hanno infatti scritto alcune delle pietre miliari della musica folk e pop americana. Ecco quelle che abbiamo scelto di riproporvi, cominciamo!

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/

Simon and Garfunkel: Mrs. Robinson

Cominciamo con Mrs. Robinson, canzone famosissima che è stata ideata da Paul e riscritta appositamente per il film Il Laureato (1967). Il titolo si riferisce alla signora Robinson, personaggio del lungometraggio con cui il protagonista Benjamin Braddock ha una relazione. Ecco il brano:

Simon and Garfunkel: The Boxer

Ballata del 1968, si tratta di una delle canzoni più famose. Non tutti sanno, però, che per registrare questo pezzo sono servite un bel po’ di ore di studio, per l’esattezza… più di 100 ore! Che dite, ne sarà valsa la pena? Riascoltiamo il brano insieme:

Simon e Garfunkel: Cecilia

Pezzo pubblicato nel 1970, è stato scritto da Paul Simon ed è inserito nel disco Bridge Over Troubled Water. Un pezzo meraviglioso, intenso e davvero profondo. Ecco il video del pezzo:

Simon and Garfunkel: Bridge over Troubled Water

Arriviamo al singolo di punta dell’omonimo disco. Il 28 settembre del 1970 divenne prima in classifica in America, e per scalzarla dal podio servì un brano come Let It Be dei Beatles. Insomma, parliamo di giganti. Ecco il brano:

Simon and Garfunkel: The Sound of Silence

Se pensavate che l’avessimo dimenticata, siamo qui per farvi ricredere. Non potevamo infatti tralasciare il pezzo più famoso e iconico del duo. Non ci sono parole per descrivere l’intensità di questo pezzo, suonato alla chitarra e cantato a due voci. Semplicemente immenso. Ecco il video:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/