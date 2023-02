Le migliori canzoni di Riccardo Cocciante: Bella senz’anima e…

Le migliori canzoni di Riccardo Cocciante: da Bella senz’anima a Se stiamo insieme.

Riccardo Cocciante è uno dei cantautori più importanti della storia della nostra musica. Questo piccolo uomo dotato di una voce pazzesca, da brividi, e di una conoscenza della musica a 360° è stato in grado di saper passare con agilità dagli inizi prog rock a un pop melodico mai banale, fino ad arrivare negli anni recenti alle splendide musiche per i musical. Andiamo a riascoltare insieme le cinque canzoni migliori di Riccardo Cocciante, le più famose, quelle che hanno emozionate intere generazioni.

Riccardo Cocciante: le canzoni più belle

Nello scegliere le canzoni migliori di Riccardo ci siamo limitati al repertorio pop, quello classico della sua carriera, senza andare a toccare i brani di grandissimo spessore di musical come Notre Dame de Paris. Questa la nostra top 5 dei brani del cantautore italo-francese, in ordine cronologico.

Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante – Bella senz’anima

Uno dei brani più famosi della discografia di Cocciante è la struggente Bella senz’anima, canzone del 1974 tratta dal suo terzo album, Anima. La forza di questo pezzo sta nell’equilibrio tra il cantato aggressivo, figlio di un testo carico di rancore, e una linea melodica pop sempre in primo piano e mai abbandonata.

Di seguito un’interpretazione dal vivo di Bella senz’anima:

Riccardo Cocciante – Margherita

Singolo estratto dall’album Concerto per Margherita del 1976, venne scritta da Marco Luberti su musica dello stesso Cocciante e fu prodotta dall’artista in due ulteriori versioni, una francese e una spagnola. Ad oggi è una delle canzoni più famose e apprezzate del suo repertorio, grazie anche a quello straordinario crescendo melodico che metteva in risalto le grandissime capacità vocali dell’artista.

Di seguito Margherita nell’interpretazione di Cocciante come ospite a Sanremo 2019:

Riccardo Cocciante – Io canto

Tornata celebre negli anni Duemila grazie alla cover di Laura Pausini, Io canto è una delle canzoni più importanti della carriera di Cocciante, una sorta di ponte tra il suo percorso artistico degli anni Settanta e quello del decennio successivo.

Riascoltiamo insieme Io canto:

Riccardo Cocciante – Cervo a primavera

Title track dell’album del 1980 di Cocciante, segna l’inizio della sua proficua collaborazione con il paroliere Mogol. Ancora oggi è uno dei brani più amati della musica leggera italiana.

Di seguito un live di Cervo a primavera:

Riccardo Cocciante – Se stiamo insieme

L’artista cresciuto a Roma è stato uno dei 37 artisti della storia di Sanremo a riuscire a vincere il Festival alla prima partecipazione. Ci riuscì nel 1991 con la celeberrima ballata Se stiamo insieme, scritta dallo stesso Cocciante e da Mogol. In quell’edizione del Festival, che prevedeva anche una versione della canzoni in una lingua straniera, venne presentata da Sarah Jane Morris in inglese con il titolo I’m Missing You. Di seguito l’esibizione di Cocciante sulle note di Se stiamo insieme: