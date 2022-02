Da Un debole respiro a Anima Mia, le migliori canzoni de I Cugini di Campagna, gruppo capitanato da Nick Luciani.

Formatisi nel 1970, i Cugini di Campagna hanno ottenuto grande successo in Italia con diversi brani che hanno fatto la storia della musica nostrana. Tra questi, sicuramente Anima Mia, una delle canzoni più conosciute del repertorio musicale della band capitanata da Nick Luciani. Scopriamo insieme le 5 migliori canzoni della band romana.

Un debole respiro – 1974

Partiamo con Un debole respiro, brano contenuto nell’album Un’altra donna, pubblicato nel 1974. Nel brano si affronta il delicato tema della maternità e di come la protagonista sia, in un primo momento, impaurita dal bambino al quale ha dato la vita, ma poi comprende che di amarlo profondamente “da quando hai scoperto che in lui, C’ha la tua stessa anima, così quel frutto innocente, ti conquista lentamente 3 cominciasti a capire che in fondo il suo amore valeva di più“. Il video:

Un’altra donna – 1974

Passiamo, poi, a Un’altra donna, brano che funge da title track all’album del 1974. Nel testo, subì una modifica da parte della commissione televisiva al fine di poter effettuare il passaggio sul piccolo schermo. La frase “per insegnarle che peccare insieme, non è punito se si vuole bene” fu cambiata in “per insegnarle che restare insieme, non è uno sbaglio se si vuole bene“, al fine di eliminare qualsiasi riferimento al peccato, condannato dalla religione. Il video:

Anima Mia – 1973

Anima Mia fa parte dell’omonimo album, pubblicato dalla band nel 1973. È una delle canzoni più apprezzate della band: al tempo, infatti, riscosse un grande successo, tanto che fu coverizzata da Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA. Il video:

Preghiera – 1975

Preghiera è la canzone che dà il titolo all’omonimo album, che il gruppo pubblicò nel 1975. Si tratta di una delle canzoni più struggenti della band romana. Il testo era dedicato a due fidanzati e, in particolare, a un ragazzo che si suicidò, poiché non riuscì a superare il dolore per la perdita della fidanzata. Il video:

Innamorata – 1975

Il brano Innamorata parla di una giovane donna di cui il narratore era innamorato e che è stata introdotta all’amore proprio da quest’ultimo: il sentimento finisce e lui è deluso perché quella persona non è più al suo fianco e non è più l’unico “signore” del suo corpo. Il video: