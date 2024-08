Le migliori canzoni da cantare durante un falò in spiaggia

L’estate è il periodo perfetto per un bel falò in spiaggia: vediamo quali sono le migliori canzoni per accompagnare questi momenti.

La sabbia, la luna, il rumore delle onde che si infrangono, qualche amico, un bel fuoco acceso e, immancabilmente, anche una chitarra da strimpellare: i falò estivi sono un momento magico dell’estate. Vediamo quali sono le canzoni perfette da ascoltare e cantare durante queste serate.

Canzoni perfette per i falò in spiaggia

La Canzone del Sole” – Lucio Battisti

“La canzone del sole” è ormai un classico intramontabile. Chiunque sia in grado di suonare la chitarra ha eseguito almeno una volta questo famosissimo brano di Lucio Battisiti. Inoltre, tutti, ma proprio tutti, ne conoscono le parole e questo fa di lei la canzone perfetta da cantate insieme agli amici durante un falò. Ecco il video della canzone:

“Azzurro” – Adriano Celentano

“Azzurro” di Adriano Celentano è una canzone iconica che incarna lo spirito dell’estate italiana. Pubblicata nel 1968, questa melodia ha attraversato generazioni, diventando un classico intramontabile. Il testo evoca immagini di cieli estivi e paesaggi italiani mentre il ritmo allegro e il ritornello orecchiabile la rendono la canzone perfetta da cantare in coro. Ecco il video della canzone:

“Piccola stella senza cielo” – Ligabue

Un altro grande classico delle suonate improvvisate in compagnia di amici sono sicuramente le canzoni di Ligabue. Tra tutte, quella che si presta meglio è forse “Piccola stella senza cielo“, una dei brani più famosi brani del rocker, che evoca l’immagine poetica di una piccola stella che, nonostante tutte le avversità, continua imperterrita a bruciare. Ecco il video della canzone:

“Estate” – Jovanotti

Passando a qualcosa di più allegro, vi proponiamo “Estate” di Jovanotti. Una canzone che è diventata un vero e proprio inno alla stagione estiva, un periodo che sembra quasi fermare. Questa canzone è l’accompagnamento ideale per un falò sulla spiaggia. Ecco il video della canzone:

“50 Special” – Lunapop

Come ultima canzone vi proponiamo “50 Special” dei Lunapop, un altro classico della stagione estiva. Si tratta di una che parla di libertà e spensieratezza, colli bolognesi e corse in motorino: un brano perfetto per accompagnare una serata leggera in compagnia di amici. Ecco il video della canzone: