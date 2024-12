Le mie finanze nell’azzardo del casinò

Claudio Donelli, un dentista di Milano, è stato vittima di un inganno perpetrato dalla sua segretaria, che per anni gli ha rubato 400mila euro. Questo raggiro è emerso solo dopo che Donelli ha iniziato a notare prelievi e pagamenti sospetti. La donna, ora condannata a 4 anni di carcere per appropriazione indebita e autoriciclaggio, ha anche l’obbligo di risarcire parzialmente il dentista. Donelli ha condiviso la sua esperienza dolorosa, che ha portato alla chiusura del suo studio a causa di gravi difficoltà economiche.

Fidandosi completamente della sua segretaria, Donelli non si è accorto subito del danno subito. Ha dichiarato di averle affidato la gestione contabile della sua attività, riponendo in lei totale fiducia. Il dentista, 70enne, ha spiegato che la sua vulnerabilità era aumentata dopo la morte della moglie nel 2009, un evento che lo ha profondamente colpito. La segretaria, durante quel periodo difficile, si era dimostrata molto di supporto, accudendolo e aiutandolo con le questioni burocratiche legate alla malattia della moglie.

Negli anni successivi, nonostante lavorasse incessantemente, la situazione economica di Donelli è peggiorata e i debiti si sono accumulati. La scoperta della verità è avvenuta dopo che ha ricevuto bollette di affitto non pagate e ha effettuato prelievi sospetti nei pressi di un casinò. Dopo aver ottenuto gli estratti conto dalla banca, ha trovato numerosi bonifici a favore della segretaria o di persone a lei vicine. Questo lo ha portato a denunciare l’accaduto.

Nonostante il danno subito, Donelli ha cercato di rialzarsi e ha iniziato a lavorare come collaboratore in un altro studio dentistico a Milano. Ha affermato di non voler mai più avere contatti con la sua ex segretaria, definendola una persona orrenda che ha approfittato della sua fiducia e del dramma familiare. La sua storia mette in luce i rischi della fiducia incondizionata, soprattutto in momenti di vulnerabilità personale.