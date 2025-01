Le Memorie DRAM: Micron al Posto di Samsung

Samsung, leader nella produzione di chip di memoria, potrebbe non utilizzare i propri chip nel Galaxy S25, il prossimo smartphone di alta gamma. Un recente report indica che la maggior parte delle unità S25 si affideranno a chip DRAM forniti da Micron, un cambio notevole rispetto alla tradizione dell’azienda. Micron, concorrente di Samsung, diventa così per la prima volta il fornitore primario di DRAM, mentre Samsung Semiconductor opererà come fornitore secondario, ruolo rivestito da Micron per oltre un decennio.

Questa scelta rappresenta una sfida per l’unità semiconduttori di Samsung, suggerendo un riconoscimento indiretto delle superiori prestazioni offerte dai chip DRAM di Micron. Con il Galaxy S25, Samsung sembra fare un passo indietro dal proprio modello di utilizzo esclusivo delle proprie tecnologie. La selezione di un fornitore rivale per un dispositivo di punta segna una significativa evoluzione nel mercato degli smartphone, ora più concentrato sulla competitività e sull’innovazione rispetto alla semplice fidelizzazione.

Analisti fanno notare che i chip DRAM DDR5X di Micron sono considerati più efficienti rispetto a quelli di Samsung. La decisione di utilizzare chip Micron è stata probabilmente influenzata dalla comparazione costi-prestazioni, che ha portato Samsung a optare per i componenti Micron. I chip Micron, fabbricati con un processo a 10nm, risultano più performanti rispetto a quelli Samsung, i quali presentano problematiche legate all’eccesso di calore, influenzando così le prestazioni complessive dei dispositivi.

La scelta di Micron come fornitore principale non è solo una questione di approvvigionamento, ma indica anche un cambiamento significativo nelle dinamiche di mercato. La crescente attenzione di Samsung verso le prestazioni energetiche e la gestione termica dei chip DRAM è cruciale, soprattutto con l’integrazione di processori avanzati come lo Snapdragon 8 Elite. Questo nuovo approccio è fondamentale per offrire un’esperienza utente ottimale e per rimanere competitivi in un settore in rapida evoluzione. La mossa di affidarsi a Micron potrebbe quindi garantire a Samsung un vantaggio in termini di prestazioni e innovazione, rispondendo a una domanda di mercato sempre più esigente.