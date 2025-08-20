Le meduse bloccano la centrale nucleare di Gravelines in Francia

In Francia, il 70% dell’energia elettrica proviene da centrali nucleari, con la centrale di Gravelines che gioca un ruolo cruciale. Questa centrale, la più grande del paese, ha recentemente dovuto sospendere la produzione di quattro reattori a causa della presenza di meduse.

La centrale di Gravelines, situata vicino a Dunkirk e Calais, è operativa dal 1980 e contribuisce a circa il 6% dell’elettricità della Francia. Le sue pompe di raffreddamento utilizzano acqua dal mare del Nord, il che si è rivelato problematico poiché diverse meduse, appartenenti probabilmente alla specie Rhizostoma pulmo, hanno riempito i tubi di raffreddamento. L’aumento delle temperature marine ha favorito la proliferazione di queste meduse, rendendo più frequenti episodi come quello attuale, con decine di esemplari spiaggiati.

L’afflusso di meduse ha portato alla disattivazione automatica dei primi tre reattori, mentre il quarto è stato spento manualmente dai tecnici. EDF, l’azienda che gestisce la centrale, ha confermato che l’operazione si è svolta in sicurezza, senza rischi per i lavoratori o l’ambiente. Tuttavia, la produzione elettrica della Francia ha subito un imprevisto calo, anche se la popolazione non ha percepito disagi grazie all’approvvigionamento da altre fonti.

Non è la prima volta che le meduse causano problemi nelle centrali nucleari. Situazioni simili si sono verificate in passato a Gravelines, oltre a Svezia, Giappone, Cina e India. Questi eventi evidenziano la necessità di sviluppare soluzioni efficaci per evitare che le meduse compromettano la produzione energetica.