Le mascherine in ospedale sono utili?

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos in cui parla della situazione attuale dei virus respiratori in Italia e fornisce previsioni per il futuro. Secondo lui, le previsioni sono sempre complicate, ma per i virus respiratori si è vicini al picco invernale, atteso per metà gennaio, con una fase calante che dovrebbe iniziare dalla fine di febbraio.

In Italia, il monitoraggio dei virus respiratori viene effettuato dal Sistema di sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di sanità, che ha attivato un efficace monitoraggio clinico e microbiologico negli ultimi anni. Andreoni sottolinea che il Paese sta gestendo bene anche il controllo dell’Hmpv, il metapneumovirus umano, e che al momento non ci sono allarmi specifici riguardo a questa patologia provenienti dalla Cina.

Tuttavia, l’esperto esprime preoccupazione per l’aumento dei casi di influenza e delle malattie respiratorie. Per fronteggiare questa situazione, sono necessarie misure speciali negli ospedali, come l’uso delle mascherine, particolarmente dove ci sono pazienti fragili, inclusi i reparti di Pronto soccorso. Andreoni evidenzia l’importanza di implementare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di trasmissione dei virus.

Nei recenti sviluppi, diversi Paesi hanno reintrodotto l’obbligo di indossare mascherine. Andreoni approva la scelta degli ospedali del Regno Unito di ripristinare l’uso delle mascherine e sostiene che sia opportuno raccomandare il loro utilizzo in situazioni ad alto rischio, specialmente in ambienti affollati. In questo modo, l’obiettivo è limitare la diffusione dei virus respiratori e proteggere i gruppi più vulnerabili, garantendo la sicurezza per tutti.

In sintesi, la gestione delle malattie respiratorie in Italia è sotto controllo grazie a un monitoraggio efficace, ma l’influenza rappresenta una sfida che richiede attenzione e misure di protezione rigorose negli ambiti sanitari.