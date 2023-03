le marche migliori del supermercato

Quali sono le marche migliori di cibo per gatti? Un’indagine tedesca ha analizzato 21 cibi umidi i risultati hanno mostrato una bella sorpresa.

Chi ama i gatti, vuole offrire loro solo il meglio che si può trovare in commercio, come un cibo buono e salutare. Il supermercato offre una varietà sconfinata di cibo per gatti di ottima qualità di marche piuttosto famose che attirano subito l’attenzione, come la differenza di prezzo rispetto alle marche più economiche. La rivista per i consumatori Öko-Test ha eseguito un’indagine per selezionare i migliori cibi umidi per gatti.

Le marche migliori di cibo umido per gatti che si trovano al supermercato

Ad essere analizzati sono stati ben 21 tipi di cibi umidi per gatti: 6 biologici e 15 convenzionali. Lo scopo era determinare la composizione dei prodotti attraverso esami di laboratorio per determinare la quantità di minerali, vitamine, proteine e aminoacidi (taurina e arginina) particolarmente importanti per i gatti. I ricercatori sono stati stupidi dai risultati, in quanto il prezzo elevato non incide sulla qualità del prodotto.

Infatti, due noti marchi di cibo per gatti hanno ottenuto risultati peggiori del previsto. Inoltre, in undici campioni, è stato rilevato una presenza eccessiva di nutrienti come fosforo, calcio e vitamina A. Nel lungo periodo, questi elementi, possono essere tossici per i gatti. Tuttavia, 6 dei 21 alimenti per gatti testati hanno ottenuto un punteggio “molto buono” nell’Öko-Test.

Il prodotto migliore secondo lo studio tedesco è lo Zoo Royal Paté biologico ricco di manzo con fegato, ma è anche un tipo di cibo umido che non è presente nei mercati italiani. Al secondo e terzo posto, invece, si sono classificati: Felix di Nestlè (Purina) con pollo in gelatina, in confezioni da 85 grammi (circa 2,20 euro) e Whiskas con agnello in gelatina, in confezioni da 100 grammi (circa 1,13 euro).

Infine, i veterinari dell’Öko-Test hanno controllato anche le raccomandazioni alimentari fornite dai produttori e tutte sono risultate corrette. In questo caso vale il principio “meno è meglio”, perché una sovralimentazione può danneggiare la salute degli animali.