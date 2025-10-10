Le Marche al TTG: Corinaldo premiato come Borgo d’Italia

Le Marche si sono distinte alla fiera TTG Travel Experience, tenutasi a Rimini, dove hanno messo in mostra le proprie eccellenze turistiche. La Regione, rappresentata da ATIM, ha allestito uno spazio espositivo di 600 metri quadrati con 56 operatori economici e associazioni di categoria, creando un ambiente ideale per la promozione del territorio.

Durante l’evento, oltre 40 testate giornalistiche, sia italiane che straniere, hanno visitato lo stand delle Marche, sottolineando l’interesse crescente per questa regione come meta per un turismo esperienziale e sostenibile. Marina Santucci, direttrice di ATIM, ha evidenziato l’importanza di unire identità, innovazione e sostenibilità nella promozione turistica.

Un momento clou della fiera è stato il riconoscimento di Corinaldo, insignito del titolo di Borgo più apprezzato d’Italia nell’ambito del Premio Italia Destinazione Digitale. Questo premio, considerato un “Oscar del turismo italiano”, è stato assegnato sulla base di 29,5 milioni di contenuti online e oltre 770 mila punti di interesse, analizzati attraverso modelli di intelligenza artificiale. Corinaldo è stato premiato per la sua capacità di rappresentare la tradizione autentica delle Marche, grazie alle sue mura medievali, alle tradizioni viventi e a un’ottima offerta culturale.

Il riconoscimento rientra nella strategia “Marche, Regione dei Borghi”, che mira a valorizzare i piccoli centri come elementi chiave per lo sviluppo sostenibile e identitario, dimostrando che il turismo delle Marche è in forte crescita e si fa sempre più apprezzato.