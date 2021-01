La Squadra mobile e la Divisione Anticrimine della questura di Salerno, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e del Servizio centrale Anticrimine, stanno eseguendo 11 misure cautelari emesse dal gip salernitano nell’ambito di una indagine sulle infiltrazioni criminali nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri.

L’indagine è partita dalle informative relative al corteo di ambulanze non autorizzato che si tenne a Capaccio per l’elezione del sindaco Franco Alfieri nel 2019. La Divisione Anticrimine sta eseguendo un provvedimento di sequestro di prevenzione di beni per un valore di circa 16 milioni di euro.

Tra gli indagati, un imprenditore di Capaccio Paestum, Roberto Squecco, che insieme agli altri dieci destinatari del provvedimento deve rispondere, a vario titolo, di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio, peculato, abuso d’ufficio e falso, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.