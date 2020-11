Anche i dati Istat dimostrano che ”il radicamento degli stereotipi sui ruoli di genere, da una parte, e l’atteggiamento verso i comportamenti violenti, dall’altra, sono le chiavi di lettura per comprendere il contesto culturale in cui le relazioni violente trovano genesi e giustificazione”. Molto diffuse, nella nostra società sono infatti le idee che concepiscono il lavoro più importante per gli uomini (32,5%), che essi siano inadatti alle faccende domestiche (31,5%), unici responsabili nel provvedere alle necessità finanziarie della famiglia (27,9%), alle decisioni importanti che la riguardano (8,8%) o addirittura autorizzati a controllare cellulari e social network delle compagne (80,6%).2

Fonte