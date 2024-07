Le malattie neurologiche hanno i giorni contati grazie a un parassita

Un team di ricercatori internazionali ha compiuto un passo da gigante verso il trattamento delle patologie neurologiche, sfruttando le capacità del parassita Toxoplasma gondii. I risultati dello studio aprono la strada a nuove prospettive terapeutiche per i pazienti affetti da condizioni neurologiche di diverso tipo.

Il parassita in questione è noto per la sua abilità di migrare dall’intestino al sistema nervoso centrale ed è stato ingegnerizzato per trasportare proteine terapeutiche nel cervello, superando l’ostacolo della barriera ematoencefalica. I ricercatori hanno fuso le proteine situate negli organelli secretori del parassita con quelle già note per la loro efficacia nel trattamento delle malattie neurologiche, ottenendo risultati sorprendenti.

In particolare, la proteina MeCP2, coinvolta nella sindrome di Rett, è stata veicolata con successo nei neuroni, legandosi al DNA bersaglio e influenzando l’espressione genica. Gli esperimenti sui modelli animali hanno dimostrato che il Toxoplasma gondii ingegnerizzato può veicolare la proteina MeCP2 in modo mirato, senza causare significative risposte infiammatorie nell’organismo ospite.

Questo approccio innovativo potrebbe rappresentare una svolta nel trattamento delle malattie neuropsichiatriche, in particolare dei disturbi del neurosviluppo.

Tuttavia, il Professor Giuseppe Testa dell’Università Statale di Milano sottolinea la necessità di ottimizzare ulteriormente l’efficienza del sistema e di affrontare le potenziali problematiche di sicurezza legate all’utilizzo di un parassita come vettore.