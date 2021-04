Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù hanno prestato la propria firma per le maglie BIG4BIP, una nuova iniziativa a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Continuano le iniziative di Bauli in Piazza per dare supporto ai lavoratori dello spettacolo in grave difficoltà in questo periodo di pandemia che ormai dura da oltre un anno. L’ultima importante iniziativa è la creazione di magliete BIG4BIP, firmate da tre grandi del rock italiano: Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù.

Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù: le maglie per i lavoratori dello spettacolo

In collaborazione con Warner Chappell Music Italiana e FanShopping, BIG4BIP dà sostegno alla causa dei Bauli in Piazza, attraverso il coinvolgimento di tre artisti di grandissimo successo nazionale e non solo.

Gianna Nannini

Queste le frasi impresse sulle magliette in questione:

– “Oltre questa nebbia, oltre il temporale, c’è una notte lunga e limpida, finirà“, da Sei nell’anima (Gianna Nannini – Pacifico)

– “Siam quelli là, quelli tra palco e realtà“, da Tra palco e realtà (Luciano Ligabue)

– “Spingi forte spingi forte, salta fuori da quel buio“, da Gigante (Piero Pelù – Luca Chiaravalli)

Ecco il post con la foto delle magliette:

Bauli in Piazza: la manifestazione del 17 aprile

Continuano intanto gli appuntamenti di Bauli in Piazza, pronti a far sentire la propria voce. Dopo l’evento di Milano, stavolta tocca a Roma. Appuntamento previsto stavolta per sabato 17 aprile a Piazza del Popolo. Le iscrizioni per partecipare chiudono il 15 aprile alle ore 8. Scrivono gli organizzatori sui social: “I Bauli sono un simbolo, un’icona, ma la partecipazione delle persone è molto più importante. Il governo non ci vede“. Per registrarsi è necessario andare sul sito www.bauliinpiazza.it.