Le Little Mix nel loro ultimo singolo Not A Pop Song hanno lanciato una frecciatina a Simon Cowell, il papà di X Factor che le ha scoperte, unite e prodotte, dato che ha gestito la loro carriera fino al loro ultimo album con l’etichetta discografica Syco che ha appena chiuso.

In Not A Pop Song, Jesy, Jade, Leigh-Anne e Perrie hanno menzionato il loro vecchio capo Simon Cowell tirandogli una frecciatina: “I don’t do what Simon says”, ovvero “Io non faccio quello che Simon dice”.

“I don’t do what Simon says. Get the message cuz it’s read. That’s the life it never plays fair. Said to follow any dream be a puppet on a string. Works for you but that isn’t me. This ain’t another pop song”.