Le lettere di Andreotti al generale Dalla Chiesa: cosa risulta

Il 22 settembre 2024, Stefano Andreotti ha chiarito le polemiche che sono emerse in seguito ai commenti di Rita Dalla Chiesa riguardo l’omicidio di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982. In particolare, Rita aveva insinuato che l’omicidio potesse essere stato un “favore” a un politico. Stefano, tuttavia, ha confermato che non ci sono mai stati dissidi tra il padre e il generale dei Carabinieri.

A supporto della sua affermazione, Stefano ha condiviso un’importante corrispondenza tra Giulio Andreotti e il generale Dalla Chiesa risalente al 1979. Nella prima lettera, datata 3 settembre, Giulio Andreotti esprime il suo apprezzamento per la decisione del generale di rimanere alla guida del nucleo antiterrorismo, rifiutando così di tornare al suo incarico di generale dei Carabinieri. Andreotti sottolinea l’importanza di tale scelta, riconoscendo il patriottismo di Dalla Chiesa e l’impatto che una sua decisione diversa avrebbe avuto sulla collettività.

Il generale Dalla Chiesa risponde il 16 settembre, ringraziando Andreotti per le sue parole di sostegno e riconoscimento. In un passaggio, Dalla Chiesa esprime gratitudine per le espressioni di solidarietà durante un periodo difficile. Manifesta speranza che, nel breve termine, le sue aspirazioni possano diventare realtà, sottolineando il suo impegno a mantenere un profondo senso di responsabilità verso il governo e il paese.

Le lettere rivelano non solo il legame professionale tra Andreotti e Dalla Chiesa, ma anche un profondo rispetto reciproco. Questo scambio epistolare, secondo Stefano, dimostra che non c’era alcun conflitto tra il suo defunto padre e il generale, ma una sincera stima e collaborazione. Riscoprire questi documenti storici aiuta a chiarire le dinamiche che precedettero l’omicidio del generale, ironicamente accentuato da speculazioni sul suo ruolo politico, mentre la realtà indicava una relazione di rispetto e cooperazione.