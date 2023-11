Le lesioni da pressione | Sanità Informazione

La lesione da pressione è una ferita della pelle più o meno profonda, che può comparire nelle persone che sono ferme a letto o rimangono sedute per lungo tempo. Le lesioni (piaghe) da pressione o da decubito rappresentano una condizione molto frequente, ma potenzialmente prevenibile, in popolazioni a rischio quale quella anziana e quella delle persone costrette a posizioni fisse (a letto o sulla sedia)

FATTORI DI RISCHIO E CAUSE PRINCIPALI

Le persone più a rischio hanno un quadro clinico fragile, si alimentano e idratano in modo insufficiente, soffrono di malattie degenerative o stati cognitivi compromessi, possono avere la pelle umida o rovinata a causa del contatto prolungato con urine, feci o sudore; stati febbrili prolungati, il diabete, malattie neurologiche, polmonari o cardiache; possono essere in sovrappeso o eccessivamente magre.

Ritorna l’acronimo PePIP, Pelle Pulita Idratata e Protetta.

La pelle è una barriera naturale che protegge il corpo da fattori esterni potenzialmente dannosi (per esempio germi, sostanze chimiche, traumi), per questo è importante mantenere la pelle sana, integra e senza lesioni!

Le cause principali sono:

Immobilità, rimanere fermi nella stessa posizione, distesi o su una sedia, per molto tempo (più di 2 ore) può determinare una sofferenza cutanea locale;

Lasciare la pelle umida/bagnata a contatto prolungato con sudore, urine e feci;

stare seduti su sedie rigide o stesi su materassi rigidi.

SEGNI E SINTOMI

Quando la persona rimane immobile per lungo tempo nella stessa posizione appoggiata su superfici rigide la pelle non riceve abbastanza ossigeno e può crearsi un arrossamento che non scompare (chiamato anche Lesione di I° STADIO).

Di seguito e con lo sfregamento può formarsi una bolla simile a quella che si crea dopo una scottatura. Se la bolla si rompe può svilupparsi una lesione, cioè una ferita che può aggravarsi fino ad arrivare al muscolo e all’osso e diventare di grandi dimensioni.

Ecco perché è importante prevenire la comparsa della lesione; spesso essa è molto dolorosa e difficile da guarire. I principali punti a rischio di sviluppare una lesione da pressione sono: osso sacro e la zona attorno ad esso; talloni; caviglie / malleoli; nuca e spalle; anche e ossa del bacino.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO

Per mantenere la pelle integra e prevenire la comparsa di lesioni da pressione, si possono seguire questi 4 accorgimenti:

MOVIMENTO:

A letto: è fondamentale stimolare il proprio familiare/assistito a fare piccoli movimenti; aiutarlo a cambiare spesso (almeno ogni 2 ore) la posizione ricordandosi di non trascinarlo per evitare che la pelle si rovini, e per questo farsi aiutare; è preferibile la posizione semi-seduta (con la testata del letto alzata di 30°): in questo caso fare attenzione che non scivoli sul letto, lo sfregamento della pelle sulle lenzuola può provocare danni e arrossamenti; mettere un cuscino sotto le gambe per tenere sollevati i talloni così non “pesano” sul materasso e non schiacciano la pelle.

Da seduti: è importante far fare piccoli movimenti/spostamenti ogni 15/20 minuti. Per esempio si può suggerire di sollevarsi di poco, appoggiandosi sui braccioli e alzando il sedere dalla sedia. Questi piccoli movimenti aiutano a diminuire la pressione continua.

Si può fare richiesta per l’utilizzo di materassi e cuscini speciali rivolgendosi al proprio Distretto Sanitario; ci sono materassi e cuscini speciali, cosidetti “antidecubito”, che si gonfiano utilizzando un motorino/ compressore collegati alla corrente elettrica, che hanno lo scopo di distribuire il peso del corpo e aiutano a prevenire le lesioni. Sarebbe meglio non utilizzare, sotto il sedere, ciambelle ad aria o vello di montone/pecora naturale, perché creano arrossamenti e lesioni.

CONTROLLO DELLA CUTE

Per prevenire l’insorgenza di una lesione da pressione è importante controllare sempre la pelle anche se su usano materassi/cuscini o medicazioni speciali.

IGIENE: la pelle va sempre pulita; per lavarla usare acqua tiepida e sapone neutro (pH 5.5); utilizzare un panno delicato per asciugare, evitando di strofinare e fare attenzione alle zone tra le pieghe (inguine, glutei, addome); idratare e nutrire la pelle tutti i giorni, ci sono prodotti a base di Vitamina E, allontoina e acido jaluronico. Se la pelle rimane bagnata è più fragile e tende ad arrossarsi e rompersi creando lesioni da pressione; ci sono prodotti chiamati “barriera” utili per proteggere la pelle dall’irritazione data dal contatto continuo di urine, feci e/o sudore. Sono isolanti e resistenti all’acqua e creano una pellicola trasparente che isola la pelle.

Per avere indicazioni su quale presidio (pannolone/ pannolino) scegliere e sul suo corretto utilizzo e/o sulle creme idratanti e barriera rivolgersi al Farmacista di fiducia o al Distretto sanitario.

ALIMENTAZIONE/IDRATAZIONE: è importante che la persona mangi tutti i tipi di nutrienti: proteine (uova, carne, pesce, legumi, formaggi), vitamine (frutta e verdure), carboidrati (pasta, pane e riso) e grassi (per esempio olio extravergine di oliva); se fa fatica a mangiare o se non mangia in modo vario si dovrebbe avvisare e chiedere consiglio al medico curante; la persona dovrebbe bere almeno 6-8 bicchieri al giorno (acqua, tè, succhi di frutta), soprattutto se ha febbre, sudorazione, diarrea;

ARROSSAMENTO PERSISTENTE (chiamato anche I° STADIO)

A volte, nonostante gli interventi di prevenzione, si crea un arrossamento persistente che è già una lesione da pressione. È importante intervenire subito per evitare il peggioramento. Ci sono prodotti da utilizzare per diminuire il rossore, il bruciore, e di conseguenza il dolore, assorbono l’umidità, aiutano la cicatrizzazione e quindi a “ricreare la pelle sana”. Questi prodotti vanno applicati su pelle arrossata/ infiammata, e/o con piccole ferite; pur creando una minima barriera, non sono resistenti all’acqua; devono essere riapplicati dopo ogni igiene intima e lavaggio.

Se l’arrossamento non migliora o peggiora, rivolgersi al medico curante, all’infermiere esperto di lesioni cutanee del Distretto, al Farmacista.

BIBLIOGRAFIA

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Paneland Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of PressureUlcers/Injuries: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPUAP/PPPIA: 2019

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016