La passione per il gioco accompagna l’essere umano fin dall’antichità. I Greci e i Romani erano grandi giocatori e hanno inventato moltissimi giochi arrivati fino ai nostri giorni. E in una storia così lunga non possono mancare, ovviamente, miti e leggende. Abbiamo provato a selezionare le più strane e curiose dell’epoca moderna. Allacciamo le cinture perché c’è davvero da divertirsi.

Chi segue il gioco, live o in televisione, avrà sicuramente sentito qualche giocatore impaziente lamentarsi della durata di una mano o di una partita. Ebbene colui che si lamenta forse non è a conoscenza che nel 1881 iniziò quella che la leggenda vuole che sia la partita di poker più lunga della storia. Una partita lunga 8 anni, 5 mesi e 3 giorni. Il teatro della sfida infinita fu il Bird Cage Theatre in Arizona. Per entrare in gioco i partecipanti dovevano sborsare mille dollari. E furono così tanti che si stima che alla fine del torneo il piatto complessivo fu di circa 10 milioni. A rendere ancora più leggendaria la vicenda la partecipazione di personaggi storici come Doc Holliday e lo sceriffo Wyatt Earp.

Molte leggende e storie curiose sono legate al blackjack, una delle discipline più importanti su piattaforme come PokerStars Casino e in generale tra le più amate online e nelle sale da gioco “fisiche”. La più nota in assoluto è forse quella legata a Edward Thorp. Thorp era un matematico che aveva elaborato un complesso sistema per giocare a 21 e fu anche il primo a usare il computer per calcolare le probabilità di vincita al gioco.

Oltre a essere famoso per il suo sistema, uno dei primi in assoluto ad applicare teorie matematiche al blackjack, Thorp era un personaggio decisamente sopra le righe. Sono infatti passati alla storia i numerosi travestimenti con cui si presentava nei vari casinò di Las Vegas.

Se c’è un Paese nel mondo in cui si sono scritte pagine di storia del gioco, quello sono sicuramente gli Stati Uniti d’America. Basti pensare che moltissimi Presidenti USA sono passati alla storia, oltre che per i loro mandati presidenziali, anche per la passione per il poker. Warren Harding a inizio ‘900 era solito sfidare i componenti del suo gabinetto due volte a settimana. Lo stesso Franklin D. Roosevelt era un appassionato di stud low stake e organizzava dopo le sedute del Congresso delle lunghissime partite.

Restando in ambito poker sono passate alla storia anche le sfide tra Truman e Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, così come le partite organizzate dal presidente statunitense con la stampa negli stessi anni.

Altri due Presidenti famosi per la propria passione per il poker sono stati Dwight Eisenhower e Richard Nixon. Il primo, si dice, corteggiò la futura moglie sfruttando le sue vittorie al tavolo verde. Nixon imparò a giocare durante gli anni nella marina e usò buona parte delle somme vinte per finanziare la prima campagna elettorale della sua lunga carriera politica.

Chiudiamo la nostra rassegna di leggende legate al gioco parlando di scacchi e di un nome noto anche ai non esperti: Garry Kasparov. Kasparov è stato uno dei maggiori innovatori della storia di questo antichissimo gioco e a 22 anni si laureò addirittura Campione del Mondo. Ma oltre agli incredibili risultati e allo status di leggenda, lo scacchista russo è passato agli annali anche per un’altra vicenda. Ovvero la sfida contro Deep Blue, il calcolatore creato da IBM per sfidare l’uomo a scacchi. Il primo round lo vinse proprio Kasparov per 4 a 2. Il secondo, però, andò al supercomputer. È così che l’11 maggio 1997 andò in scena quella che venne definita la “sconfitta dell’umanità”.

Nel 2003 Kasparov tentò di nuovo di sfidare le intelligenze artificiali e riuscì a cavarsela con un doppio pareggio per 2 a 2 e 3 a 3. Sarà l’ultimo umano a riuscire a battere un software di alto livello in sfide ufficiali. Oggi il russo ha aperto una scuola internazionale dedicata ai giovani più talentuosi del Pianeta.