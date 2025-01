Le lacrime di Helena: “Volevo una storia con Javier, ma a lui piace Zeudi”

Le lacrime di Helena Prestes al Grande Fratello hanno scatenato reazioni nel fandom delle Zelena, che ora hanno lasciato Zeudi Di Palma al suo destino. Quest’ultima, però, ha acquisito un vantaggio, ottenendo un biglietto di ritorno in caso di eliminazione. Helena ha messo un punto alla situazione dopo aver aperto gli occhi su Zeudi, definendola “furba con la F maiuscola” e accusandola di avere un piano per conquistare Javier. Nonostante di recente Zeudi avesse espresso interesse per Helena, sembra stia cercando di avvicinarsi a Javier.

Helena, in lacrime, si è confidato con Stefania e Luca, rivelando di desiderare una relazione con Javier, ma lui ha chiarito di non ricambiare il suo interesse. Dopo averlo affrontato, ha confermato che per lui c’è solo amicizia, il che ha portato Helena a disinteressarsi. La frustrazione di Helena è rivolta principalmente a Zeudi, sostenendo che il suo comportamento nei suoi confronti fosse ingannevole. La situazione si complica ulteriormente, poiché Zeudi e Javier sembrano attratti l’uno dall’altra, mentre Helena si sente tradita.

La dinamica tra i tre si fa intricata, con Helena che dichiara di non voler più dormire con Zeudi e di sentirsi esclusa. Helena prova sentimenti per Javier, ma lui sembra avere occhi solo per Zeudi, che a sua volta ha baciato Helena, creando confusione nei rapporti interni al gruppo. La tensione continua a crescere, alimentando le speculazioni e i drammi all’interno della casa.