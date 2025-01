Le Lacrime del Cielo: Sentimenti Inconfessabili

Cecilia Sala racconta la sua esperienza di 21 giorni nel carcere di Evin in Iran, dal momento del suo arresto alla liberazione. Nel podcast “Stories”, la giornalista, in compagnia di Mario Calabresi, condivide emozioni contrastanti, evidenziando la gioia del rientro in Italia e la confusione per la situazione vissuta. Subito dopo la liberazione, esprime felicità ed eccitazione, sottolineando anche la stanchezza accumulata.

Sala non comprende il motivo del suo isolamento durante la detenzione e riflette su quanto fosse desiderosa di tornare in Iran, un Paese che amava profondamente. Nonostante le difficoltà in carcere, racconta di momenti di allegria, come quando ha riso per vedere il cielo e un uccello. La mancanza di stimoli la porta a contare i giorni e analizzare gli ingredienti del pane, un gesto semplice per mantenere la mente attiva.

Racconta brevemente dell’arresto, avvenuto mentre stava lavorando a una puntata del suo podcast. Dopo il primo interrogatorio, realizza di trovarsi in una situazione complessa. Sala esprime preoccupazione per le persone ancora detenute, sentendo un senso di colpa per essere stata liberata e per la sua fortuna rispetto agli altri.

Durante la detenzione, è stata interrogata quasi quotidianamente e ha temuto per la propria vita. La sua liberazione è avvenuta in modo inaspettato, comunicata da una guardia con cui aveva instaurato un rapporto. Dopo l’uscita dal carcere, la felicità per la libertà è mista a pensieri verso coloro che non sono stati così fortunati.

Cecilia esprime un amore incondizionato per l’Iran, per le sue donne e per le sue persone, affermando che la sua comprensione del Paese è aumentata. Durante l’isolamento, le è mancato Daniele Raineri, il fidanzato e collega, e la lettura di un libro, che le ha fornito un’importante fuga dalla realtà.

Sottolinea i privilegi del vivere in un Paese sicuro, riflettendo su una responsabilità verso coloro che vivono situazioni simili alla sua. Infine, promette che il suo podcast “Stories” tornerà, desiderosa di raccogliere e raccontare nuove storie.