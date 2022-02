A distanza di circa dieci giorni da quella famosa “domenica arcobaleno” che ha visto nei principali salotti pomeridiani Priscilla e Drusilla Foer, le Karma B hanno fatto il loro debutto da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Un’intervista tanto importante quanto semplice, per niente invadente né pruriginosa. Serena Bortone con le Karma B, al secolo Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, hanno parlato di spettacolo, della loro storia d’amore (vissuta in Sicilia, ma terminata da oltre un decennio) e di omofobia. Se Carmelo è stato fortunato ed ha potuto fare coming out in una famiglia aperta mentalmente, Mauro ha avuto non pochi problemi col padre che non sente più da allora.

“Ne ho parlato con mia madre quando ho capito che essere gay significava innamorarsi di qualcun altro e non era una semplice pulsione. Mi sono innamorato di un ragazzo bellissimo ed ho deciso di dirlo a mamma perché mi sembrava una cosa da condividere. Ed allo stesso tempo ho deciso di non dirlo a papà perché ero convinto che non avrebbe capito. Ed infatti non capì e la prese male, mi accompagnò alla porta e mi disse ‘tu non sarai mai felice’. Io invece ho detto ‘no, io sarò felice’ e così è stato. La vita è fatta di fortune e di sfortune, alla sfortuna di non aver avuto un padre, compenso di aver una madre meravigliosa che mi supporta tutt’oggi”.

Le Karma B hanno poi cantato un elogio a Roma, città che ha regalato loro successo e fortuna ed hanno dato l’appuntamento a Ciao Maschio, trasmissione di Nunzia De Girolamo dove sono co-protagoniste.

Una bellissima pagina di televisione semplice, pulita, educativa e colorata.

Grazie, Bortone.