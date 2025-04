Le intenzioni di voto oggi

Fratelli d’Italia continua a crescere, distaccando il Partito Democratico (Pd). Secondo un sondaggio Swg per Tg La7, se si andassero a votare oggi, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 30,3%, guadagnando lo 0,3%. Il Pd, per contro, rimane stabile al 22%.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) di Giuseppe Conte mostra un calo, cedendo lo 0,1% e scendendo al 12,4%. La Lega segna una lieve crescita dello 0,1%, raggiungendo l’8,8% e superando Forza Italia, che scende all’8,7%.

Decisamente più indietro si trovano i Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,2% e si assestano al 6,2%. Al di sotto, Azione è al 3,4%, Italia Viva al 2,7%, +Europa all’1,7% e Noi Moderati all’1%.

Questi dati confermano una dinamica politica in evoluzione, con Fratelli d’Italia che continua a sfruttare il proprio slancio, mentre il M5S sembra affrontare una fase di stallo. La Lega mostra segnali di recupero, mentre Forza Italia si trova in una posizione di debolezza. Le formazioni di sinistra e i partiti più piccoli continuano a lottare per ottenere visibilità e consensi.