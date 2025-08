Le insalate estive più amate dagli italiani nel 2024

L’estate 2024 ha rivelato le preferenze culinarie degli italiani, che continuano ad apprezzare piatti freschi e leggeri. Dallo studio condotto da EasyCoop, analizzando oltre 65.000 ordini, emerge il panorama delle ricette più richieste online, testimoniando una forte inclinazione verso la cucina estiva.

In cima alla lista dei piatti estivi più ordinati si piazza l’insalata di pollo, con quasi 18.000 clienti. Seguono a breve distanza la classica caprese, anch’essa apprezzata da circa 18.000 commensali. Un’altra ricetta intramontabile, l’insalata di riso, conquista il terzo posto, simbolo delle calde giornate estive, con oltre 10.000 ordinazioni.

Laquarta posizione in classifica va a frutta fresca e gelato in vaschetta, un’opzione ideale per rendere i pasti più leggeri e freschi, con più di 7.200 richieste. Chiude la top five l’insalata di mare, arricchita con polpo e patate, scelta da oltre 3.100 clienti.

Altri piatti che riscontrano successo sono il prosciutto e melone, presente in oltre 3.000 carrelli, seguito da insalate di farro o orzo con verdure, ordinate da più di 2.100 persone, e la bresaola con rucola e grana, anch’essa con oltre 2.100 clienti. Anche il cous cous appare tra le preferenze, sebbene con quasi 1.000 ordinazioni.

Queste statistiche descrivono un’estate all’insegna di piatti semplici e nutrienti, capaci di soddisfare il palato senza appesantire.