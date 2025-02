Le indiscrezioni sul ritiro della conduttrice Mediaset

Maria De Filippi avrebbe rifiutato l’invito di Carlo Conti a partecipare al Festival di Sanremo 2025. Questa indiscrezione, non confermata, ha portato Conti a considerare altri nomi di spicco della televisione italiana, come Gerry Scotti e Antonella Clerici. Oltre a Clerici, le co-conduttrici del Festival saranno Alessia Marcuzzi e Geppi Cucciari.

Conti sperava di avere nuovamente De Filippi accanto a sé, come nell’edizione del 2017, ma la conduttrice di “Uomini e Donne” e “C’è posta per te” avrebbe gentilmente rifiutato. La notizia è stata riportata da Dagospia, che suggerisce che, sebbene De Filippi si fosse detta onorata per l’esperienza del 2017, non nutra particolari aspirazioni a ripetere l’esperienza. Durante la sua partecipazione precedente, De Filippi aveva sottolineato quanto sarebbe stato “stupido” rifiutare tale opportunità.

Il 11 febbraio, Carlo Conti darà avvio alla 75ª edizione del Festival su Rai 1, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Durante le serate del Festival, Conti sarà accompagnato anche da famosi volti femminili. La serata del 15 febbraio vedrà la presenza di Alessia Marcuzzi, mentre Geppi Cucciari si esibirà nella quarta serata. Per evitare la competizione con il Festival, Mediaset ha deciso di non trasmettere “C’è posta per te” il 15 febbraio, tornando in onda il 22 febbraio. Il programma di De Filippi potrebbe competere con Sanremo in termini di audience, avendo registrato una media di 4,6 milioni di spettatori e uno share vicino al 30%.