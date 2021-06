X Factor 2021, giudici: le prime indiscrezioni sul nuovo tavolo, tra conferme e news clamorose.

Il conduttore c’è. A ereditare il peso di Alessandro Cattelan a X Factor 2021 ci sarà un debuttante, l’attore Ludovico Tersigni, 25 anni e tanta voglia di emergere. Un volto noto soprattutto a un target di giovani e giovanissimi. Ma chi siederà invece al tavolo dei giudici del noto programma musicale? Le prime indiscrezioni sono iniziate a serpeggiare, e a chiarire la situazione ci ha pensato l’AdnKronos.

X Factor 2021: i giudici del talent

Stando a quanto raccolto dalla nota agenzia, se sul nuovo conduttore si è voluto scommettere, obbligati alla rivoluzione dalla volontà di Cattelan di cambiare lidi dopo anni e anni di onorata carriera al timone del talent, per quanto riguarda il tavolo dei giudici i produttori avrebbero scelto di puntare sulla via della continuità.

Manuel Agnelli

La scorsa edizione, vinta dalla giovane e talentuosa Casadilego della squadra di Hell Raton, ha avuto un tavolo dei giudici promosso in toto. Mika, Emma, Manuel Agnelli e lo stesso producer sardo hanno fatto bene, conquistando la fiducia del pubblico e non solo. E così si starebbe pensando di confermare in blocco il quartetto. Perché squadra che vince, non si cambia, ovviamente.

X Factor 2021: novità e limiti da Coronavirus

La grande novità di questa edizione del talent dunque sarà, salvo clamorose sorprese, solo l’ingresso alla guida di Tersigni. Un attore con già buone esperienze alle spalle, ma che finora non ha mai fatto televisione. C’è sempre una prima volta: sarà all’altezza della situazione?

Per quanto riguarda l’organizzazione, anche in questa edizione il talent dovrà fare i conti con la pandemia. Se lo scorso anno l’intero programma è stato vissuto in convivenza con il Covid, quest’anno almeno le prime puntate, quelle delle selezioni, saranno molto influenzate dalle regole attualmente vigenti e verranno registrate a Cinecittà. Non si conosce invece ancora la sede dei live autunnali. La speranza è che si possano fare con il pubblico in presenza, possibilmente in percentuale importante.

Di seguito la presentazione di Tersigni: