Le incriminazioni e il trasferimento in prigione

Sei giovani sono indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir, ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio, vicino Firenze, dopo una serata in discoteca. Tre di loro sono stati arrestati e si trovano nel carcere di Sollicciano, accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 18 e i 22 anni; cinque sono italiani di seconda generazione, mentre uno è di famiglia locale. Tutti risiedono a Campi Bisenzio, una città di meno di 50.000 abitanti.

La dinamica dell’omicidio si è svolta alle 5:30 del mattino del 29 dicembre, quando il gruppo ha inseguito e aggredito Maati con mazze e calci. Il ragazzo, nel tentativo di scappare, è stato colpito con un coltello alla schiena. Sebbene avesse cercato aiuto, riuscendo a salire su un autobus, è stato nuovamente trascinato in strada. Qui, è stato accoltellato al torace, con un colpo che ha perforato il cuore. Maati è stato lasciato a morire agonizzante vicino a via Tintori, non lontano dal locale dove aveva trascorso la serata.

Dopo la lettura della prima ricostruzione dell’omicidio, la madre di Maati, Silvia Baragatti, ha espresso il suo dolore, chiedendosi come stessero i genitori dei giovani che hanno ucciso suo figlio. Durante un’intervista, ha affermato: “Io come sto? Come una madre che ha perso un figlio”.

L’autopsia, eseguita il 10 gennaio, ha rivelato che Maati è stato colpito da cinque coltellate, inflitte da due diverse lame: due colpi hanno raggiunto la schiena, di cui uno ha colpito il rene e l’altro ha sfiorato la colonna vertebrale. Le ultime due coltellate, quelle al petto, hanno perforato il cuore e una ha sfiorato il corpo. Sono state riscontrate sulle sue braccia escoriazioni ed ematomi, segni del pestaggio subito prima dell’accaduto.

I carabinieri hanno dichiarato che l’inchiesta è ancora in corso e stanno continuando ad indagare per verificare il coinvolgimento di altre persone nell’omicidio.