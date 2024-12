Le Incertomente della Speranza

Pierluigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, è intervenuto riguardo a un sospetto contagio da malattia del Congo di un italiano tornato a Lucca dall’Africa, sollevando preoccupazione a livello nazionale. Secondo Lopalco, è “presto per pronunciarsi” sul caso e si auspica di identificare un “virus conosciuto”, poiché la ricerca di un virus sconosciuto non è semplice. Il professore ha affermato che in situazioni come questa è difficile sapere cosa sperare e che avere un virus noto sarebbe preferibile per una risposta sanitaria immediata.

La paura di un ritorno a uno stato di emergenza globale è aumentata dopo la pandemia di Covid-19. Se il contagio risultasse dovuto a un virus sconosciuto, questo potrebbe costituire un nuovo problema con “caratteristiche di contagiosità preoccupanti”. Tuttavia, Lopalco ha sottolineato che identificare rapidamente il virus potrebbe fornire strumenti ai Paesi africani per effettuare diagnosi e contenere la diffusione del contagio.

In seguito al sospetto contagio a Lucca, il Ministero della Salute ha istituito una task force sulle malattie infettive, a seguito di una riunione tecnica con l’Istituto Superiore della Sanità il 9 dicembre. Sono stati ritirati campioni di sangue dal paziente di Lucca per essere analizzati. Al momento, l’agente patogeno responsabile è ancora sconosciuto, e si parla di “malattia X”. Questa epidemia, riconosciuta per la prima volta nella provincia del Kwango, ha colpito 406 persone e causato 31 decessi dal 24 ottobre al 5 dicembre.

Non è chiaro se la malattia sia causata da un batterio o un virus, e la regione del Kwango ha uno dei più alti tassi di malnutrizione della Repubblica Democratica del Congo, il che compromette le difese immunitarie dei pazienti. I sintomi comuni includono febbre, scolo nasale, tosse e mal di testa, mentre nei casi più gravi si possono manifestare difficoltà respiratorie e anemia. L’emergenza sanitaria in corso ha messo in allerta le autorità italiane, e l’analisi dei campioni prelevati sarà cruciale per determinare la natura della malattia.