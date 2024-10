Le incertezze del futuro e la paura pesano sui giovani

Siamo continuamente confrontati con ansia e disagio, amplificati da esperienze straordinarie come la pandemia. Attualmente, la società si sente minacciata da fattori incomprensibili, come la guerra e il cambiamento climatico, influenzando in modo significativo i giovani, colpiti da un’incertezza riguardo al futuro. Ketty Vaccaro, direttore dell’area welfare e salute Censis, sottolinea come i giovani siano stati in qualche modo condannati a una precarietà esistenziale, una condizione sconosciuta alle generazioni precedenti, che avevano la certezza di migliorare la propria vita rispetto a quella dei genitori. Oggi, invece, questa certezza è venuta meno e ci troviamo immersi in una realtà piena di minacce inaspettate.

In occasione dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, Vaccaro ha affrontato questi temi nella sua intervista all’Adnkronos Salute. L’iniziativa, promossa dal senatore Antonio Guidi, neuropsichiatra e membro della commissione Affari sociali-Sanità, è sostenuta da Lundbeck Italia e patrocinata da diverse istituzioni, tra cui il Senato e il ministero della Salute. Durante l’evento, è emersa la difficoltà delle famiglie di mantenere un reale legame tra genitori e figli. Vaccaro osserva che, nonostante i genitori sembrino soddisfare i bisogni materiali dei figli, spesso non prestano attenzione alle loro reali necessità emotive e psicologiche.

Il contesto sociale attuale è caratterizzato da un’apparente connessione, ma in realtà presenta barriere significative, amplificate dall’uso di internet e dei social network. I giovani devono affrontare un modello di successo difficile da raggiungere, dove il valore personale è misurato da “like” e approvazioni virtuali. Questa pressione genera incertezza e problemi maggiori, specialmente per coloro che stanno ancora costruendo la propria identità e per chi è più vulnerabile.

In conclusione, la condizione dei giovani oggi è complessa e sfidante, con un impatto profondo sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo; un fenomeno che richiede attenzione e consapevolezza da parte della società e delle istituzioni.