le immagini in un video sul web

Un video condiviso sui social network mostra che cosa è accaduto in uno zoo: attimi di terrore per i genitori di un bambino davanti alla gabbia della tigre.

Ogni volta che un video che ha per protagonisti animali che vivono in cattività viene condiviso sui social network, in brevissimo tempo fa il giro del mondo suscitando rabbia, aspre polemiche e commenti negativi. Così è accaduto anche per un filmato che è stato realizzato in uno zoo statunitense. Il video in questione mostra una tigre mentre osserva attentamente da lontano un bambino girato di spalle davanti al vetro della sua recinzione.

Il video della tigre e del bambino: le immagini provenienti da uno zoo spaventano il web

Le immagini sono state mostrate in un video condiviso su YouTube dal content creatore Dylan Anderson (all’account social @Dylan Anderson).

Il filmato è intitolato: «The tiger scared this little boy» (tradotto in italiano: «La tigre spaventa questo bambino»). Le immagini mostrano il bambino mentre volge le spalle al vetro della recinzione del felino. Il piccolo osserva sorridente l’obiettivo della telecamera dei genitori che stanno immortalando la sua presenza davanti alla gabbia della tigre. Il maestoso felino appare in lontananza mentre guarda gli umani dall’altra parte del vetro.

Sono sufficienti pochi secondi perché l’animale si slanci in avanti e con un balzo fulmineo raggiunga il bambino. Se non ci fosse stato il vetro, la tigre avrebbe fatto cadere a terra il ragazzo. La recinzione, invece, blocca l’impeto della tigre, che si ritrova a spingere le zampe contro il vetro nel vano tentativo di raggiungere gli umani.

L’animale protagonista del video è indubbiamente un predatore carnivoro e uno degli animali più forti e pericolosi per l’essere umano. Il felino è un esemplare di tigre del Bengala (nome scientifico Panthera tigris tigris secondo la classificazione di Linneo del 1758). Conosciuta anche come tigre reale del Bengala, è la più comune e diffusa sottospecie di tigre esistente ed è il secondo felino più grande al mondo dopo la Tigre Siberiana.

Le tigri sono una delle specie più minacciate al mondo: si stima che degli oltre centomila individui presenti agli inizi del secolo scorso siano rimasti oggi in natura solo circa quattromila e novecento esemplari liberi. Isabella Pratesi, la responsabile per la fauna selvatica del WWF, ricorda che «l’ultimo rapporto “Skin and Bones”(Pelle e Ossa) del programma TRAFFIC (programma congiunto del World Wide Fund for Nature (WWF) e dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha rilevato che almeno 3.377 tigri sono state sequestrate in duemila e duecento azioni tra il gennaio 2000 e il giugno 2022 nei cinquanta stati e territori analizzati: in media centocinquanta tigri sequestrate ogni anno». Il numero di animali maltrattati e di specie in pericolo di estinzione uccise continua ad aumentare, soprattutto per la caccia di frodo.

Le tigri sono animali meravigliosi che, non diversamente da tutti gli esseri viventi, hanno il diritto di essere liberi. Gli animali nei parchi zoologici non possono non soffrire per le limitazioni che vengono loro imposte.

Il video condiviso sui social che ha per protagonista la tigre ha aperto un dibattito tra gli utenti del web. Mentre alcuni hanno espresso la propria empatia nei confronti del bambino, altri hanno riflettuto sull’importanza di educare i più piccoli a capire come sia sbagliato tenere gli animali chiusi nelle gabbie. Si tratta di predatori i cui istinti naturali non possono essere annientati dalle gabbie e dalle sbarre e la cui vicinanza con gli esseri umani dovrebbe sempre essere evitata. (di Elisabetta Guglielmi)