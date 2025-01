Le immagini delle varianti blu

I recenti leak riguardanti il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Ultra hanno rivelato dettagli interessanti sulle varianti di colore dei dispositivi. Entrambi i modelli saranno disponibili in blu ma con sfumature diverse; il Galaxy S25 presenterà la colorazione Icy Blue, mentre il Galaxy S25 Ultra sarà disponibile nel colore Titanium Silver Blue, che avrà un aspetto più opaco. Le immagini diffuse, che mostrano i dispositivi all’interno di custodie Spigen, confermano queste colorazioni, sebbene si tratti di rendering e non di fotografie reali.

Il design del Galaxy S25 rappresenta un’evoluzione rispetto ai precedenti modelli, mantenendo tuttavia una coerenza estetica. I rendering mostrano un corpo snello con angoli arrotondati e bordi sottili. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display AMOLED di alta qualità, promettendo colori vividi e neri profondi. Le specifiche prevedono l’inclusione del potente processore Snapdragon 8 Elite, che garantirà elevate prestazioni sia per attività quotidiane che per giochi impegnativi.

Il Galaxy S25 Ultra, il modello di punta, comprenderà innovative funzionalità per soddisfare gli utenti più esigenti. Secondo le indiscrezioni, questo modello beneficerà di un upgrade significativo nella ricarica wireless, passando da 15W a 25W, grazie all’adozione dello standard Qi2, che offre compatibilità con accessori MagSafe. Si prevede anche che Samsung utilizzi custodie compatibili per attivare queste nuove funzioni, piuttosto che integrarle nel dispositivo stesso.

In aggiunta, le immagini trapelate suggeriscono una disposizione delle fotocamere ispirata al design del Galaxy Z Fold 6, anche se le specifiche precise rimangono da confermare. Il Galaxy S25 Ultra sarà dotato del processore Snapdragon 8 Elite e potrebbe includere chip di memoria prodotti da Micron, noti per le loro prestazioni elevate e l’efficienza energetica. Questa ottimizzazione promette notevoli miglioramenti nelle prestazioni multitasking e nella gestione dell’energia, attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Il dispositivo mantiene quindi un aspetto elegante e moderno, confermando la reputazione della serie S di Samsung per l’innovazione e le prestazioni elevate.