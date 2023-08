le immagini dell’animale fanno il giro del mondo

La venuta al mondo di un meraviglioso esemplare con due teste fa il giro del mondo: le immagini del piccolo animale nato con 2 facce.

Un’esemplare di Occidentali Hognose è nato, in questi giorni, nel Regno Unito. A raccontare – in presa diretta – la venuta al mondo dello straordinario rettile a due teste si è cimentato il responsabile di un rifugio per animali squamati che ha dapprima ospitato la schiusa del suo uovo per poi assistere, ancor più meravigliato, alla sua nascita. Nel frattempo, tra i commentatori della scena su TikTok, lo stupore non si farà attendere. “Come sarà in grado di deglutire?“, chiede qualcuno.

Questo serpente è nato con due teste: le immagini del rettile fanno il giro del mondo

“I serpenti sono davvero carini” e – in questo caso particolare – una vera e propria rarità. Pur apprendo come “molto spaventoso” a un occhio meno esperto, il serpente nato con due teste dimostra ha un’interessante collezione di sfumature in quelle che sono le sue più basilari caratteristiche.

Il significato del serpente, si pensi – ad esempio con curiosità – alle origini del simbolo della medicina, vede moltiplicare i suoi aspetti indagando tra leggende e la più antica umanità. Pur differendo dall’interesse suscitato, in Inghilterra, dalla scoperta della vipera Salazar ispirata al capolavoro della Rowling, nella sua realizzazione della saga di fama internazionale, “Harry Potter”, la magia sprigionata dalla conoscenza dell’Occidentali Hognose non sembra lasciare indifferenti gli amanti di queste specie di esemplari.

Il “due facce” e un solo corpo, noto come Occidentali Hognose, comprende – in realtà – una più ampia famiglia. Con tre sottospecie di riferimento, questo serpente appare nutrirsi essenzialmente di lucertole, inseriti, altri serpenti o uova, se destinato a una vita nella natura. Oppure di roditori se cresciuto in cattività. “È un animale molto calmo“, si legge inoltre – fra alcune delle testimonianze rilasciate nei commenti al post – e, infine, si evince che tale rettile “attacchi solo nel caso in cui venisse ferito“.

“Piccoli e non velenosi“, questi meravigliosi esemplari appartenenti alla famiglia dei rettili se maschi hanno una lunghezza massima di 30 censimenti, mentre se femmine di circa 18 centimetri.

Le prime immagini in movimento del rettile provengono dal Regno Unito. Grazie alla testimonianza del proprietario del negozio di animali, che ha condiviso alcuni dei iniziali istanti di vita del serpente, molti utenti hanno potuto assistere al risultato di una “mutazione durante la riproduzione“, come si evidenzia nel testo inserito in sovrimpressione allo scorrimento delle immagini della clip. Il breve filmato, pubblicato da @usatoday il 19 agosto 2023, mostra – ai sorpresi e incuriositi utenti – il piccolo e innocuo esemplare di Occidentali Hognose mentre striscia lentamente tra le mani del responsabile dello store inglese.