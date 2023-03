le immagini del cervo a spasso per il centro città

A Bologna un cervo è stato avvistato mentre si concedeva una passeggiata serale per il centro: le immagini dell’animale a spasso in città.

L’aria fresca, le strade tranquille e non trafficate, il silenzio. Spesso i momenti migliori per passeggiare per una città sono proprio la sera e la mattina molto presto. Per questo un meraviglioso esemplare di cervo ha deciso di concedersi un’uscita nel centro cittadino proprio in tarda serata. Pochi giorni fa, infatti, a Bologna è stato avvistato da alcuni cittadini un ungulato mentre attraversava la strada camminando leggiadro in mezzo alle case della città a pochi metri dal centro storico. Le immagini dell’animale hanno fatto in breve tempo il giro dei social network, sorprendendo gli utenti del web.

Bologna, un cervo passeggia per il centro città: le sorprendenti immagini fanno il giro del web

Il video è stato girato da un cittadino che si trovava a poche decine di metri da via Saragozza, in via Bellinzona, a Bologna. Dalle immagini è possibile vedere il cervo mentre esce dalla recinzione di un parco cittadino, il giardino di San Francesco (dall’entrata situata in via Bellinzona), per attraversare la strada, passando davanti al portico della chiesa di San Giuseppe Sposo e al cinema, e dirigersi verso i colli vicini.

Il video è stato successivamente divulgato dalla Tv di Bologna, la éTv, facendo il giro del web. Non è la prima volta che degli animali selvatici vengano avvistati nelle città, ma a stupire tutti è stata la vicinanza del cervo al centro storico, dal momento che l’animale non si trovava in periferia ma a soli quattrocento metri dalla porta Saragozza e dai viali di circonvallazione. Come confermato dal veterinario Matteo Papa esperto di fauna selvatica in un’intervista rilasciata ad alcuni quotidiani locali, l’esemplare avvistato è precisamente un fusone di cervo.

Con il termine “fusone” si indica propriamente il cervo di un anno compiuto, i cui palchi non sono ancora completamente ramificati. Inizialmente confuso sui social network con un capriolo, l’ungulato avvistato al centro di Bologna è infatti un giovane cervo di circa un anno e mezzo. Il veterinario Matteo Papa lo descrive come «un adolescente perso nella grande città». Il cervo rappresenta l’immagine di una natura meravigliosa ma che corre il rischio di divenire meno rara: «le città e l’uomo si allargano sempre di più. Siamo noi che ci avviciniamo agli animali selvatici. E non sono loro a “invadere” i nostri spazi», commenta l’esperto. I motivi che lo avranno spinto ad avvicinarsi alla città potrebbero essere stati molteplici, «dai cacciatori fino a un branco di lupi, sicuramente non per il cibo». Come spiega il veterinario, la popolazione di cervi nei dintorni di Bologna non è molto grande, dal momento che vengono cacciati e predati, ma «con l’espansione delle città è facile che incontri così diventino sempre più frequenti». (di Elisabetta Guglielmi)