le immagini del cane sulla bara commuovono tutti

Le immagini di una clip che mostra un cane mentre dice addio al suo papà umano appena scomparso commuovono migliaia di utenti.

La reazione di un fido disperato per la prematura scomparsa del suo papà umano è stata ripresa dalle telecamere di alcuni parenti del defunto durante il tragitto verso il luogo in cui si sarebbe tenuta, da lì a poche ore, la commemorazione del defunto. Il suo cane aveva appena varcato la soglia di casa, assieme alla bara del suo papà deceduto, quando la reazione del fido non ha potuto fare a meno di commuovere ciascuno dei presenti alla struggente scena. Il momento in cui il fedele quattro zampe dice addio al suo papà umano è stato condiviso su TikTok dall’utente @reydevg, lo scorso 21 ottobre.

Il suo umano è scomparso: le immagini del cane che rimane sulla bara del suo papà commuovono gli utenti

Il modo in cui il fido si accascia sulla bara del suo papà – immortalato dal breve ma toccante filmato in rete – mostra anche come alcuni parenti e numerosi vicini di casa del defunto si siano recati presso la sua abitazione per omaggiare un ultima volta l’uomo. I familiari dell’uomo si adagiano sulla bara come se non volessero lasciare andare una delle persone più importanti della loro vita. Il primo a compiere questo gesto sarà proprio il suo fedele fido.

Nella clip osserviamo il comportamento del fido nei confronti della bara del suo papà. Il cane è fedele al suo unico umano di riferimento. Il cane si sporge verso di lui come se volesse richiamarlo a se o come se non fosse ancora pronto a lasciarlo andare. Nonostante la clip sia accompagnata da un brano musicale alcuni utenti sembrano avvertire ugualmente il suono dei dolorosi lamenti del povero fido.

Per chiunque si trovi a vivere in prima persona una simile situazione, gli esperti sostengono che potrebbe risultare di fondamentale importanza sapere come aiutare un cane a superare la morte del suo umano di riferimento seguendo, ad esempio, alcuni step in maniera graduale oppure evitare alcuni comportamenti che potrebbero aggravare ancor di più la sua percezione del dolore e della sua improvvisa solitudine.

Il dolore del fido, mostrato nella clip dal titolo “Addio al suo proprietario”, sembra essere direttamente proporzionale all’affetto che quest’ultimo prova nei confronti del suo papà. Un amore, secondo molti utenti, che non potrà mai spegnersi.

La storia di questo triste pelosetto ci riporta alla mente quella di Hachiko. Il cane rimasto per anni ad aspettare il suo papà defunto. La storia vera di questo cane si è trasformata, alcuni anni dopo, in una pellicola cinematografica ora celebre in tutto il mondo.

Hachiko è vissuto a cavallo tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del Novecento. Il film tratto dalla sua storia è stato, invece, realizzato molti anni più tardi. Nel 2009 la pellicola – che aveva come suo protagonista un cane di razza Akita e la star di fama internazionale Richard Gere, è stata presentata nelle sale cinematografiche statunitensi riscuotendo un grande successo.