Tale e quale show 2022: le imitazioni e la scaletta della quarta puntata del programma condotto da Carlo Conti.

Prosegue l’avventura di Tale e quale show in questa edizione 2022. Il programma condotto da Carlo Conti, ormai un evergreen in casa Rai, ancora una volta sta dimostrando di essere uno dei format più apprezzati dagli italiani. Dopo le ottime prime tre puntate in termini di ascolti, adesso è tutto pronto per una quarta puntata scoppiettante, con tante imitazioni che sono destinate a far discutere. Ecco la possibile scaletta e tutte le esibizioni che ci attendono.

Tale e quale show 2022: le imitazioni della quarta puntata

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, il 21 ottobre andrà in onda in prima serata la quarta puntata di Tale e quale show nell’edizione 2022. Dopo le vittorie di Antonino nelle prime due puntate, e quella ex aequo di Paolantoni/Cirilli e Valentina Persia, con la quarta puntata le cose iniziano a farsi sul serio.

Carlo Conti

In questa nuova puntata gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In particolare potremo assistere a queste imitazioni:

– Elena Ballerini/Arisa

– Rosalinda Cannavò/Francesca Michielin

– Samira Lui/Jennifer Lopez

– Valeria Marini/Shakira

– Alessandra Mussolini/Milva

– Valentina Persia/Gabriella Ferri

– Andrea Dianetti/Achille Lauro

– Claudio Lauretta/Renato Zero

– Gilles Rocca/Jon Bon Jovi

– Antonino/Rod Stewart

– Francesco Paolantoni/Rocco Hunt

– Gabriele Cirilli/Elettra Lamborghini

Come si vota

Come sappiamo, Tale e quale show è un programma che va in onda in diretta e che coinvolge in prima persona anche i telespettatori, chiamati a votare le proprie imitazioni preferite. Possiamo infatti votare tramite Facebook e Twitter, e le tre esibizioni più apprezzate sui social portano agli esecutori dei punti extra, rispettivamente 5, 3 e 1. Insomma, se hai già un tuo preferito nel cast di questa edizione, vai sulle pagine ufficiali del programma per esprimere la tua preferenza.