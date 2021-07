A Le Iene arriverà una nuova conduttrice, come anticipato in queste ore dal portale TvZoom.

Dopo la mancata riconferma di Alessia Marcuzzi (che ha addirittura annunciato di voler lasciare Mediaset) e quella di Nicola Savino (che ora si dedicherà al nuovo programma Ritorno A Scuola), Piersilvio Berlusconi aveva annunciato che a condurre lo show sarebbero stati degli inviati del programma.

Ma così potrebbe non essere dato che sembrerebbe essere certa la conduzione inedita di Elodie.

“Davide Parenti, deus ex machina del programma di Italia1, avrebbe da tempo un pensiero fisso, ovvero quello di avere alla conduzione del programma Elodie, più volte ospite in trasmissione” – si legge su TvZoom – “La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”.

Elodie è stata in qualche modo già benedetta da Alessia Marcuzzi in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di ospite e co-conduttrice.

“Essere all’altezza non è più un mio problema, perché essere all’altezza è solo un punto di vista”. ❤️❤️❤️❤️ #Elodie #SANREMO2021 pic.twitter.com/pE3k8vyKL7 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 4, 2021

Da una parte è stata scelta Anna Tatangelo per la conduzione del nuovo programma domenicale, Scene da un Matrimonio, dall’altra avremo Elodie al timone de Le Iene. Se Mediaset arriva a voler far debuttare due cantanti nelle inediti vesti da conduttrici, significa che ha qualcosa che bolle in pentola.

Il nome di Elodie mi sembra anche piuttosto interessante, ma la mia mente continua a volare su Elisa Isoardi. Il mio pensiero fisso è: poverina.