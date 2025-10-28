Le Iene Show: Speciale con Ospiti e Inchieste Emozionanti

Martedì 28 ottobre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda una puntata speciale de “Le Iene Show”, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Questo appuntamento, ricco di ospiti, monologhi, inchieste e momenti di intrattenimento, anticipa la nuova stagione del programma, che partirà il 4 novembre.

La puntata includerà il ritorno del contest “Questa La So”, un gioco interattivo che coinvolge il pubblico da casa e offre la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Tra gli ospiti speciali ci saranno Claudia Gerini, Bianca Guaccero e la giovane cantante Sarah Toscano.

Uno dei servizi più toccanti sarà presentato da Veronica Ruggeri, che indaga su un caso di cyberstalking che ha devastato la vita di Andrea e Chiara. Da oltre un anno e mezzo, i due sono vittime di minacce e attacchi online. Grazie all’intervento del perito informatico forense Paolo Dal Checco, la redazione ha condotto un’analisi per identificare l’autore degli attacchi, il cui esito sarà rivelato nel servizio.

Inoltre, proseguirà “Sgarbiutiful”, una serie di servizi su Vittorio Sgarbi. Questa puntata presenterà un acceso confronto tra Sgarbi e un ex collaboratore, culminando in un clamoroso inseguimento legato a una presunta truffa.

Infine, sarà trasmessa un’intervista intensa con Mauro Coruzzi, noto come Platinette, che parlerà della sua rinascita dopo aver affrontato due ictus.

Dopo la puntata speciale, “Le Iene Show” tornerà ogni martedì, con un’edizione domenicale dedicata a inchieste più approfondite. L’appuntamento è quindi per martedì 28 ottobre alle 21.20 su Italia 1, con una serata ricca di inchieste esclusive e momenti di spettacolo.